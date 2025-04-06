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娛樂 最新消息

沈小婷虧台粉終於醒了！Kep1er安可哭成淚海：讓我們更有底氣

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團Kep1er今天（6日）在台北國際會議中心舉行「2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI」，7名成員首度以完整體來台，不但帶來《WA DA DA》多首夯曲，還驚喜獻唱蔡依林的《說愛你》，讓全場粉絲又驚又喜。

Kep1er江崎光（左起）、金多娟、沈小婷、金采炫、崔有眞、休寧巴伊葉、徐永恩。（希林國際提供）Kep1er江崎光（左起）、金多娟、沈小婷、金采炫、崔有眞、休寧巴伊葉、徐永恩。（希林國際提供）

Kep1er由崔有眞、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉及徐永恩組成，其中5名成員今年1月參加台視紅白藝能大賞的錄製，相隔3個月以完整體形式再度來台，開場就帶來《TIPI TAP》，江崎光唱到一半還以中文大喊「我愛你們」，掀起粉絲尖叫聲。

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隊長崔有眞表示，第一次以專場形式來見粉絲，心情很激動且緊張。中國成員沈小婷首次公開來台，表示「等我們很久了吧，今天要玩得開心喔，希望大家開心享受、開心的玩，盡情期待。」而台北場則交由沈小婷擔任主持人，成員們也為她加油。

在遊戲環節，她們挑戰「秤重遊戲」，裝零食到行李箱至指定重量，金采炫、休寧巴伊葉很認真把蘋果西打、巧克力碎片及果凍等東西放進行李箱中，不過一旁的江崎光卻玩起了古早味零食「哨子糖」，金采炫看到「牙齒軟糖」則嘖嘖稱奇。

Kep1er江崎光（左起）、金多娟、崔有眞、沈小婷、金采炫、徐永恩、休寧巴伊葉以完整體來台。（希林國際提供）Kep1er江崎光（左起）、金多娟、崔有眞、沈小婷、金采炫、徐永恩、休寧巴伊葉以完整體來台。（希林國際提供）

緊接著，崔有眞、沈小婷、休寧巴伊葉帶來Miss A的《HUSH》，全場粉絲才好像醒了一樣。3人露出「超腰瘦」的螞蟻腰，腳踩高跟鞋，扭腰擺臀展現超性感的舞姿，粉絲紛紛大喊「SEXY！」、「好美、好漂亮」。金采炫、金多娟、江崎光及徐永恩則是帥氣表演泰民的《Guilty》，之後7人合體大跳Stray Kids的《Back Door》，瞬間點燃現場氣氛，沈小婷做出開門的動作，現場爆出上半場最大的尖叫聲，肯定她們實力超強，POWER完全不輸給男團。

表演結束後，沈小婷打趣說道「這下大家全醒了吧」，崔有眞表示，看到大家的反應，有更多的力氣演出了。接著沈小婷介紹，此次有為台北站準備特別的表演，沒想到竟然是蔡依林的《說愛你》，她們嗨唱「轉啊轉，就真的遇見Mr.Right～」，還超用心還準備了編舞，在舞台上玩了起來。

安可環節，她們獻唱《Double Up!》、《Shooting Star》，展現俏皮可愛的一面，演唱《Double Up!》時，粉絲超大聲的「Just turn up!」驚呆金采炫，不停稱讚台粉很大聲，沈小婷也直接要粉絲再來一次，應援十分成功。應援影片當然也嚇到她們，成員們哭成淚海，拿著「因為有Kep1er，我們才能閃亮」的手幅與現場粉絲合影，沈小婷有感而發：「真的給我了我們最大的愛。」

Kep1er崔有眞、江崎光、徐永恩、沈小婷、金多娟、休寧巴伊葉、金采炫帶來精彩歌舞表演。（希林國際提供）Kep1er崔有眞、江崎光、徐永恩、沈小婷、金多娟、休寧巴伊葉、金采炫帶來精彩歌舞表演。（希林國際提供）

沈小婷吐露擔憂，表示一開始很擔心氣氛沒辦法熟絡起來，「你們毫不保留的愛和歡呼聲，可以讓我們更有底氣坦蕩站在這裡，希望能常常見面，不管是你們來見我，還是我們去找你。」她直言看完了應援影片之後，眼淚有點崩不住了，「有時候時間快，有時候時間挺慢的，自己會有點混亂，看到這種視頻（影片）的時候，覺得大家都看著我們一路成長過來，能在這裡跟大家見面，真的非常感謝大家，之後也可以像這樣幸福開心走下來。」

金采炫感謝全勤來看她們的粉絲，直言這不是很容易的事，感謝粉絲的支持，眼眶含淚的她反問粉絲：「為什麼要把我們弄哭？」強調一定還會再來台灣。江崎光遺憾雙方語言不通，無法好好暢聊，崔有眞也認同，強調會多多學會中文，休寧巴伊葉則看到三樓也都是粉絲，十分感動。

主唱金采炫的表現亮眼，展現宏亮且有辨識度的歌唱實力，尤其是《The Girls》的N段高音十分出色，她的笑容燦爛且話很多，不是只看稿，積極與粉絲互動，瞪大眼睛詢問高處的粉絲「看得到我們嗎？沒關係？」讓人留下好印象。

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