沈小婷虧台粉終於醒了！Kep1er安可哭成淚海：讓我們更有底氣

〔記者廖俐惠/台北報導〕韓國女團Kep1er今天(6日)在台北國際會議中心舉行「2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI」,7名成員首度以完整體來台,不但帶來《WA DA DA》多首夯曲,還驚喜獻唱蔡依林的《說愛你》,讓全場粉絲又驚又喜。

Kep1er江崎光(左起)、金多娟、沈小婷、金采炫、崔有眞、休寧巴伊葉、徐永恩。(希林國際提供)

Kep1er由崔有眞、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉及徐永恩組成,其中5名成員今年1月參加台視紅白藝能大賞的錄製,相隔3個月以完整體形式再度來台,開場就帶來《TIPI TAP》,江崎光唱到一半還以中文大喊「我愛你們」,掀起粉絲尖叫聲。

相關新聞:Kep1er現身台視「搶喝珍奶」靠這招!有真中文撒嬌甜翻天

隊長崔有眞表示,第一次以專場形式來見粉絲,心情很激動且緊張。中國成員沈小婷首次公開來台,表示「等我們很久了吧,今天要玩得開心喔,希望大家開心享受、開心的玩,盡情期待。」而台北場則交由沈小婷擔任主持人,成員們也為她加油。

在遊戲環節,她們挑戰「秤重遊戲」,裝零食到行李箱至指定重量,金采炫、休寧巴伊葉很認真把蘋果西打、巧克力碎片及果凍等東西放進行李箱中,不過一旁的江崎光卻玩起了古早味零食「哨子糖」,金采炫看到「牙齒軟糖」則嘖嘖稱奇。

Kep1er江崎光(左起)、金多娟、崔有眞、沈小婷、金采炫、徐永恩、休寧巴伊葉以完整體來台。(希林國際提供)

緊接著,崔有眞、沈小婷、休寧巴伊葉帶來Miss A的《HUSH》,全場粉絲才好像醒了一樣。3人露出「超腰瘦」的螞蟻腰,腳踩高跟鞋,扭腰擺臀展現超性感的舞姿,粉絲紛紛大喊「SEXY!」、「好美、好漂亮」。金采炫、金多娟、江崎光及徐永恩則是帥氣表演泰民的《Guilty》,之後7人合體大跳Stray Kids的《Back Door》,瞬間點燃現場氣氛,沈小婷做出開門的動作,現場爆出上半場最大的尖叫聲,肯定她們實力超強,POWER完全不輸給男團。

表演結束後,沈小婷打趣說道「這下大家全醒了吧」,崔有眞表示,看到大家的反應,有更多的力氣演出了。接著沈小婷介紹,此次有為台北站準備特別的表演,沒想到竟然是蔡依林的《說愛你》,她們嗨唱「轉啊轉,就真的遇見Mr.Right~」,還超用心還準備了編舞,在舞台上玩了起來。

安可環節,她們獻唱《Double Up!》、《Shooting Star》,展現俏皮可愛的一面,演唱《Double Up!》時,粉絲超大聲的「Just turn up!」驚呆金采炫,不停稱讚台粉很大聲,沈小婷也直接要粉絲再來一次,應援十分成功。應援影片當然也嚇到她們,成員們哭成淚海,拿著「因為有Kep1er,我們才能閃亮」的手幅與現場粉絲合影,沈小婷有感而發:「真的給我了我們最大的愛。」

Kep1er崔有眞、江崎光、徐永恩、沈小婷、金多娟、休寧巴伊葉、金采炫帶來精彩歌舞表演。(希林國際提供)

沈小婷吐露擔憂,表示一開始很擔心氣氛沒辦法熟絡起來,「你們毫不保留的愛和歡呼聲,可以讓我們更有底氣坦蕩站在這裡,希望能常常見面,不管是你們來見我,還是我們去找你。」她直言看完了應援影片之後,眼淚有點崩不住了,「有時候時間快,有時候時間挺慢的,自己會有點混亂,看到這種視頻(影片)的時候,覺得大家都看著我們一路成長過來,能在這裡跟大家見面,真的非常感謝大家,之後也可以像這樣幸福開心走下來。」

金采炫感謝全勤來看她們的粉絲,直言這不是很容易的事,感謝粉絲的支持,眼眶含淚的她反問粉絲:「為什麼要把我們弄哭?」強調一定還會再來台灣。江崎光遺憾雙方語言不通,無法好好暢聊,崔有眞也認同,強調會多多學會中文,休寧巴伊葉則看到三樓也都是粉絲,十分感動。

主唱金采炫的表現亮眼,展現宏亮且有辨識度的歌唱實力,尤其是《The Girls》的N段高音十分出色,她的笑容燦爛且話很多,不是只看稿,積極與粉絲互動,瞪大眼睛詢問高處的粉絲「看得到我們嗎?沒關係?」讓人留下好印象。

