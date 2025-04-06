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娛樂 最新消息

李亞萍重摔！余祥銓現身大甲媽祈願「驚吐媽祖顯靈」

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大甲媽祖遶境」4日起展開為期9天8夜徒步遶境。余祥銓再度受邀擔任主持人，搭檔啦啦隊女神王妡馬拉松連線，他也藉機為余天李亞萍祈福，還透露女兒「小元寶」與媽祖有著不解之緣。

余祥銓搭擋王妡主持大甲媽遶境。（鴻凱娛樂提供）余祥銓搭擋王妡主持大甲媽遶境。（鴻凱娛樂提供）

余祥銓前年首次擔綱遶境主持，有幸鑾轎得到好運加持，當時他和柔柔拼子無果，孰料回去不到一週柔柔就懷上女兒小元寶，演藝工作事業也更上層樓。而余天近年因小中風住院、李亞萍年前在家中重摔，余祥銓這回替父母祈福，「爸媽余天李亞萍的身體健康更是我最大的感動，這一切真的真的非常感謝媽祖娘娘，所以今年再度受邀主持節目，我真的是懷抱著感恩及還願的誠心來為媽祖繞境慶典活動服務，並為大家祈福國泰民安、風調雨順。」

余祥銓現身大甲媽祈願。（鴻凱娛樂提供）余祥銓現身大甲媽祈願。（鴻凱娛樂提供）

現場人山人海的信眾人潮，超多熱情的觀眾粉絲，不分男女老幼族群，統統都尖叫著瘋搶著要跟余祥銓拍照合影，信眾紛紛驚訝不已看到余祥銓出現在徒步繞境的人潮中，更有余天的歌迷，特別為自己的愛心餐車取名「樹巢」。

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