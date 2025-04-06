胡瓜當眾脫了！換上高跟鞋「Ｍ字腿深蹲」全場嚇壞

胡瓜換上高跟鞋「Ｍ字腿深蹲」，和灣島皇后比妖嬌。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕變裝藝術家廠牌「灣島皇后」跟著《綜藝大集合》來到桃園慈護宮，三位變裝皇后隨音樂登場，華麗的服裝、精緻的妝容以及自信姿態震懾全場，女藝人們也不禁驚呼：「她們真的太美了！」胡瓜也技癢穿上高跟鞋秀妖嬌台步、現場熱舞。

這三位變裝皇后的來歷可都不小，他們可都是各大比賽的常勝軍，其中最讓人震驚就是Yoria，在當變裝皇后之前他可是扯鈴隊的常勝軍，所以他是「全球唯一會扯鈴的變裝皇后」，今天她們也帶來了精彩的專業表演，Yoria更將自己的扯鈴技巧融入其中，而Rico與Malisa也不甘示弱，呈現了炸裂的舞蹈和專業的對嘴表演，將整個現場氛圍推向高潮。

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胡瓜技癢穿上高跟鞋熱舞、秀台步。（民視提供）

胡瓜眼看她們穿著細跟高跟鞋完成表演，嚷嚷想要試一試，大家頻頻阻止，深怕大哥扭傷，沒想到他換上高跟鞋後，瞬間變成另一個人，眾人也慫恿郭忠祐與洪毛穿上高跟鞋，笨拙的步伐與生澀的舞姿把現場惹得哄堂大笑，沒過多久三人就受不了高跟鞋帶來的「酷刑」，馬上走了回來，胡瓜佩服說：「變裝皇后們真的是太厲害了，居然能在高跟鞋中自如跳舞，還能表演扯鈴」

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