張惠妹開唱換新裝自嘲「不適合淑女路線」 迎接出道30年公布好消息

張惠妹首度登上鳥巢開唱，吸引滿滿人潮。（聲動娛樂提供

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹昨（5日）首度登上北京鳥巢開唱，一連兩天將吸引近20萬粉絲朝聖，這次巡演她換上新的表演服裝，粉絲大讚漂亮，但她在台上走起路來要小心翼翼，幽默自嘲：「我實在是不太適合這種淑女路線！」

張惠妹巡演換上新衣服，歌迷大讚漂亮。（聲動娛樂提供）

去年底阿妹登上台北大巨蛋造成轟動，這次又挑戰大型場館，成為首位登上鳥巢開專場演唱會的台灣女歌手，一開場阿妹演唱《血腥愛情故事》就氣氛熱烈，她感動說：「這是ASMR演唱會的第80場，我也終於來到一直想要挑戰的場館！」而昨天和今晚的兩場演出，也是阿妹演唱生涯第418和419場萬人演唱會。

請繼續往下閱讀...

為了唱進鳥巢，阿妹特別提前5天到達北京，適應當地的天氣和溫度、濕度，時值柳絮紛飛季節，昨演唱會上阿妹邊唱邊笑說：「滿天飛舞的柳絮好浪漫啊，但我邊唱也吃了好多柳絮。」

張惠妹巡演帶給歌迷很多驚喜。（聲動娛樂提供）

阿妹的歌聲感動無數歌迷，有粉絲在社群發文：「她一唱《記得》，我眼淚直接決堤，旁邊不認識的人還給了我一包紙巾！」也有粉絲提到：「能把鳥巢變成大型夜店的也只能是張惠妹了！」

儘管阿妹的「ASMR」系列演唱會已進入倒數階段即將畫下句點，但各地仍不斷提出加場邀請，都被阿妹回絕，她表示：「這場演唱會唱了滿久了，一直演出一樣的內容太不好意思了啦！」

張惠妹每次演唱會都引起熱烈迴響。（聲動娛樂提供）

明年就是阿妹出道30週年紀念，各地歌迷都在敲碗是否推出全新的巡迴演唱會，經紀人陳鎮川表示：「還在找感覺！」但也透露好消息，有望在今年有機會聽到阿妹的新專輯。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法