宮澤理惠、森田剛夫妻展潮酷 聯手山本耀司搞鬼

森田剛（左）與宮澤理惠夫妻檔聯手演繹「MOSS STUDIO」工作室與設計師山本耀司品牌「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」合作聯名服飾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本銀色夫妻森田剛與宮澤理惠於2021年共同成立「MOSS」事務所，旗下有「MOSS STUDIO」創意工作室。日前工作室與設計師山本耀司品牌「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」合作聯名服飾，夫妻倆還親自出馬當模特兒，展現出全新時尚新高度，這也是森田剛和宮澤理惠婚後首次正式同台演出。

宮澤理惠（左）看似叼著菸，其實是森田剛塞在她嘴裡的棒棒糖。（翻攝自IG）

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森田剛與宮澤理惠兩人先前只在《情熱大陸》節目和社群網站曝光私下工作開會或是和朋友聚會的情景。這次WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO與MOSS STUDIO以《叉鬼-MATAGI-》為主題，發表一系列影像作品，發揮想像力與創意，展示出兩套外套及一款長袖T恤，把聯名服飾演繹得淋漓盡致，兩人頂著誇張眼妝，並把棒棒糖當作是菸，拍出來的照片既帥又酷，其實宮澤理惠嘴裡含著的卻是滿滿的甜。

森田剛（右）與宮澤理惠雙雙在眼皮上畫著「漫畫眼」。（翻攝自IG）

兩位大明星擔任模特兒，造型也非常大膽前衛。森田剛與宮澤理惠雙雙在眼皮上畫著「漫畫眼」，兩人張開眼睛閃耀出時尚的光芒；閉上眼睛則是漫畫眼帶來的前衛搞怪。森田剛還把棒棒糖裝成菸，塞進宮澤理惠口中，展現出滿滿愛意。

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