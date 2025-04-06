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娛樂 最新消息

血管回來了！小彤抗癌一年挺過「癌王」 欲飛日本探望名下房產

小彤一家三口與娘家全家日本北陸旅遊。（馬可孛羅公關提供）小彤一家三口與娘家全家日本北陸旅遊。（馬可孛羅公關提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕兩性作家小彤過去一年勇敢面對胰臟癌手術與12次化療的身心煎熬，她化療期間因血管反覆抽打導致極難找針，如今身體恢復，抽血一針見紅，「消失的血管終於回來了！」更令她振奮的是，醫師終於開綠燈，她已計劃好等天氣回暖，飛日本散心，順道探望自己名下的房產。

相關新聞：小彤挺過12次化療 扎針找不到血管家常便飯

生病前的小彤總是像陣急風，步伐匆忙、一刻不得閒，把一天當作48小時過，直到去年3月罹患復發率高、存活率低的「癌王」胰臟癌，她才不得不學會停下腳步，以強大意志力面對病魔。小彤始終對外傳遞正面能量、堅定喊話：「我要活下去！」如今在罹癌滿一年的回診中，醫師宣告「未見轉移或復發」，她終於挺過最關鍵的一年。

小彤一家三口與娘家全家日本北陸旅遊。（馬可孛羅公關提供）小彤一家三口與娘家全家日本北陸旅遊。（馬可孛羅公關提供）

在這場人生大病之後，小彤不只學會愛自己，更希望將餘生投注在更多人身上，她長期認養普仁基金會三位孩子，去年更捐出近300萬元幫助弱勢。即便擔心詐騙猖獗，她仍熱情表示歡迎公益團體主動與她聯繫，只要身體與經濟狀況允許，她都願「有錢出錢、有力出力」，用愛讓生命更加豐盈。

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