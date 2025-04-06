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修杰楷「沉痛喪子失女」陷雙重打擊 親吐離家1個月心境

修杰楷在《小娘惹之翡翠山》飾演通曉中西文化的大家族次子。（TVBS提供）修杰楷在《小娘惹之翡翠山》飾演通曉中西文化的大家族次子。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷參與影集《小娘惹之翡翠山》，該劇由新加坡Mediacorp製作，藉由一個富貴望族的起落，帶領觀眾一窺娘惹文化。

《小娘惹之翡翠山》演員陣容龐大，光主角群就高達20多位，修杰楷是唯一台灣演員，他在劇中首2集就要面對喪子、女兒失語被拐等打擊，有吃重的情緒演出。此次也是他婚後首次離家數月工作，靠每日視訊緩解想家情緒，他透露面對女兒教養，自己扮黑臉，有次為了讓女兒運動，花了1小時講解「多巴胺」的重要性。

修杰楷（前排右起）在《小娘惹之翡翠山》與新加坡演員鄭惠玉、劉子絢有精彩對手戲。（TVBS提供）修杰楷（前排右起）在《小娘惹之翡翠山》與新加坡演員鄭惠玉、劉子絢有精彩對手戲。（TVBS提供）

《小娘惹之翡翠山》描繪上世紀五十年代，透過3名女性的境遇，見證新加坡翡翠山的望族「張家」的興衰，其中張家的孫女「安雅」幼年被拐，不幸淪落妓院；流落街頭的小乞丐「心娘」被張家收養，成為獨當一面的新時代女性；千金小姐「安娜」從小被視為災星，因此送往外婆家撫養，返家後性情大變，把整個家搞得雞犬不寧。劇中的服裝、道具與食物，無一不詳細呈現道地「娘惹文化」，特別的是張家大宅選在當地古蹟實拍，劇組光是修復、重置電路、傢俱等，就砸數百萬元打造氣派氛圍。

修杰楷（右）在《小娘惹之翡翠山》和女兒感情深厚。（TVBS提供）修杰楷（右）在《小娘惹之翡翠山》和女兒感情深厚。（TVBS提供）

修杰楷劇中飾演張家次子「張金河」，性格冷靜、謙卑，通曉中西文化，因而繼承龐大家業，但在家庭事業鼎盛之際，卻遭遇兒子意外被槍殺，以及女兒被拐的雙重打擊。他和妻子賈靜雯育有2個女兒，演出親子橋段格外有帶入感，此次演出是他升格當爸爸以來第一次長時間離家，他說：「從她們出生，我就很少離開她們超過2個禮拜，我很常下廚、陪寫功課，她們也很習慣我在旁邊。」這回剛好女兒暑假都到夏令營，賈靜雯也在家中，才能赴新加坡長時間工作。

對於教養問題，修杰楷坦承因為個性問題，自己在家中一定扮演黑臉「教官」，若女兒犯錯或行為不當，必定會用講道理的方式，讓小孩明白，他笑著舉例，前一陣子為了讓不愛運動的女兒能興起運動念頭，他花了1個小時解釋，運動後產生的「多巴胺」對人體有多重要，「我跟她們說，多巴胺是身體產生的快樂元素，運動會自然分泌，讓人心情愉快，就像妳考試100分，也會產生多巴胺。」如此循循善誘不愧教官爸爸。

《小娘惹之翡翠山》劇中的服裝、道具，呈現詳實的娘惹文化。（TVBS提供）《小娘惹之翡翠山》劇中的服裝、道具，呈現詳實的娘惹文化。（TVBS提供）

修杰楷前後花3個多月進行拍攝，最長曾一次待滿30天，會點頭接下角色，他表示很早就知道《小娘惹》IP，「它是亞洲一部很具代表性的劇集，拍出新加坡和馬來西亞那個年代的氛圍，我本身也很喜歡這樣的題材，因為可以還原很多早期人們的生活。」

修杰楷透露，非常喜歡故事的發展，所以抱著想要去瞭解當地風土民情的心情接下這部戲，不過實地接觸後，仍頗受衝擊，他說：「像是用手吃飯，現場雖然有禮儀老師，但仍滿難習慣的。」《小娘惹之翡翠山》自4月6日起，每週日晚間10點至12點，於TVBS 42台播出。

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