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八點檔男星遇「超狂追求者」挨轟渣男 壓力山大意外解鎖新技能

夏語心（右）在《願望》介入楚翔（左）與邱子芯多年戀情。（三立提供）夏語心（右）在《願望》介入楚翔（左）與邱子芯多年戀情。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楚翔、邱子芯在三立八點台劇《願望》愛情長跑多年，卻因夏語心介入陷入複雜的三角糾葛。夏語心劇中不僅積極追求楚翔，甚至與母親葉華聯手設局，試圖拆散這段感情，讓觀眾看得牙癢癢。

讓觀眾最不能接受的，是楚翔的角色竟然毫無避嫌之心，讓女友邱子芯誤會，甚至讓夏語心誤以為自己有機會。他面對女友質疑時，仍堅持說：「我愛妳，妳要相信我！」但又選擇冷靜處理，讓網友紛紛留言怒吼：「拜託，這時候不是該果斷表態嗎？」、「到底懂不懂什麼叫界線啊？」、「為了袒護『非女朋友』，讓正牌女友傷心，真的太不值得了！」、「期待邱子芯角色的反擊！」、「希望男主角趕快清醒，不要再讓小三有機可乘！」究竟楚翔飾演的子維，最後能否挽回這段感情，還是會越陷越深，令觀眾感到好奇。

夏語心（右起）在《願望》介入楚翔、邱子芯多年戀情。（三立提供）夏語心（右起）在《願望》介入楚翔、邱子芯多年戀情。（三立提供）

挑戰演深情男，楚翔坦言壓力非常大，甚至因為緊張經常吃不下飯，擔心自己無法詮釋好這個角色。不過，沒想到這部戲不僅讓他演技突破，還意外開發了「單邊流淚」技能，楚翔笑說：「以前覺得可以控制左邊或右邊流眼淚是一個很厲害的技能，沒想到拍這部戲的時候，突然像打電動升級一樣解鎖了這個能力。」但目前他只能控制右眼掉淚，左眼還「沒覺醒」，讓他哭笑不得。

此外，楚翔現實生活中父母已離世，每當與劇中的「家人」陳冠霖、廖苡喬、林萱瑜對戲時，他都特別容易觸動情感，「只要他們一個眼神，我眼眶就會紅，眼淚很快就奪眶而出。」這樣的真情流露，也讓觀眾更能感受到劇中角色的深情與掙扎。

楚翔坦言，自己個性較內向（I型人格），剛開始與邱子芯拍攝定裝照時，兩人還有些尷尬，不過隨著對手戲增加，默契也漸漸培養出來。他分享：「我們的對手戲很多，拍著拍著就培養出一種默契，有時候不用明說，就能知道對方接下來的反應，丟接球也不會漏掉。」由於這部戲的情感戲非常密集，兩人經常得演出情緒激動的場面，楚翔笑說：「最近和邱子芯每天都在哭，真的有點哭到累了，有時候一拍完就互虧對方：『好了啦，可以不要再哭了嗎！』」令人意外的是，楚翔與夏語心早在十年前就曾合作過，當時他們一起主持外景節目。楚翔回憶，當時自己還是「外景小菜鳥」，沒想到十年後，兩人竟然以演員身份再度合作，讓他感嘆：「時間真的過得好快！」

在劇中，楚翔飾演的陳子維因「太直男」不懂避嫌，讓觀眾罵翻：「這種男人真的很像生活中會遇到的！要人家信任，卻總發生這種鳥事！」、「到底要被抓包幾次才會學乖？」對此，楚翔也幽默回應：「子維真的該去祭改一下，怎麼什麼事情都剛好被女友撞見！」他也強調，如果現實生活中自己已經有一個交往十年以上的女朋友，遇到像霏霏這種「熱情」的女生，絕對會果斷保持距離，也不會有太多的肢體接觸，避免造成誤會。

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