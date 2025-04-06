孫燕姿哭了！暌違11年回歸：我也曾懷疑

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會從新加坡首站啓航。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違11年，華語樂壇天后孫燕姿帶著歷時五年精雕細琢的「就在日落以後」巡演回歸，昨晚從她的家鄉新加坡正式啟航，一連四場完售，28000名樂迷齊聚朝聖，這不只是第五次大型巡演，還是一場橫跨世代的青春儀式。

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會從新加坡首站啓航。（Make Music提供）

從「就在日落以前」因疫情擱淺，到「就在日落以後」華麗重啟，這次的音樂總監由孫燕姿多年合作的戰友Kenn C 坐鎮，孫燕姿也親自參與音樂、舞台、燈光所有環節設計，成就一場極致感官體驗。

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舞台設計概念上圍繞著活著與生命的矛盾，以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大環節，打造一場全感官音樂展演。71公尺寬、14.5公尺高的LED銀河牆、19公尺長延伸舞台，刷新新加坡室內演唱會紀錄。煙火、星環、浮雲與花田輪番上陣，聲光效果層層堆疊，視覺震撼值直接拉滿。

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會從新加坡首站啓航。（Make Music提供）

孫燕姿以音樂穿越時間，《極美》前奏一響煙火齊放，一開口《我要的幸福》更讓全場震撼與凝聚，孫燕姿霸氣宣告：「今天我們不要 hold back，就唱到底！」

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會從新加坡首站啓航。（Make Music提供）

演唱會近三小時，每一首都是青春的撞擊。天王級御用舞監 「Sunny Wong 」黃國榮加上14位舞者，《神奇》搭配岩漿的視覺和孫燕姿的俐落姿態、《綠光》融入非洲部落鼓點、《超快感》再現青春爆發力。

這一夜，「AI孫燕姿」更驚喜現身，由Netflix熱劇《影后》中飾演流氓的詹懷雲串起整場時空旅程，穿越13張專輯，見證「AI孫燕姿」跨時空降臨。

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會從新加坡首站啓航。（Make Music提供）

壓軸曲《逆光》帶出全場主題，當《天黑黑》響起，場館化作一片星塵，孫燕姿感性道：「我覺得不管我們選擇什麼，最光鮮的，還是最平常的，大家都在尋找更好的自己。我也曾焦慮、懷疑、遲疑，但這一切都是真實的...我們就能守住內心的平靜。謝謝你，也謝謝自己。」說完，她眼中泛起淚光。

最後安可，《日落》的影像緩緩落下，新加坡今天將迎來第二場，下週兩場演出後，巡演將繼續前往更多城市。大家最關心的台灣場次，經紀公司回應：「台灣場次已在積極規劃中，有好消息一定會告訴大家！」

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