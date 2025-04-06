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娛樂 最新消息

演戲勝率不如投資！《黑潮》吳岳擎被航運股套牢後逆襲 理財心法曝光

吳岳擎在影集《星空下的黑潮島嶼》飾演派遣到綠島的兩光軍醫「吳寧」。（天祥樂提供）吳岳擎在影集《星空下的黑潮島嶼》飾演派遣到綠島的兩光軍醫「吳寧」。（天祥樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳岳擎近期在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》飾演派遣到綠島的兩光軍醫「吳寧」，戲外的他一點也不兩光，對於投資理財頗有心得，在股市、債券都有穩健的布局。

吳岳擎謙稱是個「小資族」，投入股票市場的金額達七位數，他笑稱：「都35歲了還沒有七位數，實在有點說不過去。」透露一直有穩定買入股票，最近因應局勢波動，他也開始涉足美債，「現在的市場不像前兩年那麼樂觀，但我走的是長期投資路線，所以不太擔心。」

吳岳擎透露一直有穩定買入股票。（天祥樂提供）吳岳擎透露一直有穩定買入股票。（天祥樂提供）

近來則因美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策，引發全球股市震盪。吳岳擎打趣形容自己是「菜籃族的小買」，偶爾逢低買進，認為還是要分散風險，他的投資心法是：「如果連路人都開始問股票，反而要謹慎。」他提到去年下半年股市狂漲時，身邊原本對投資毫無興趣的朋友突然開始熱衷研究ETF，他便察覺到股市過熱，反而開始擔心，「當大家都在問股票、看股票，就代表市場熱度已經到尾聲了，要開始小心謹慎了。」

吳岳擎有感演員收入不穩定，靠理財穩住老本不月光。（天祥樂提供）吳岳擎有感演員收入不穩定，靠理財穩住老本不月光。（天祥樂提供）

吳岳擎曾在航運股高點被套牢，他說：「長榮、陽明、萬海疫情那時被炒得很高，我賺了一些。」後來航運股下跌時，他虧損約20萬左右。不過，他選擇放著不動，後來股市回暖，成功揮別「韭菜」，感慨說：「只要放得夠久，就能看到回報，勝率比演戲還高，後來逢低還有再進場，把成本攤低。我覺得在投資的世界有賺有賠很正常，有個6、7成勝率就很厲害了。」然而，他手上最夯的股票，無疑是「護國神山」台積電，他在疫情時的5字頭開始以零股買進，現已湊到近快一張，加上還同時持有0050等ETF，分散風險。

吳岳擎有感演員收入不穩定，靠理財穩住老本不月光。（天祥樂提供）吳岳擎有感演員收入不穩定，靠理財穩住老本不月光。（天祥樂提供）

吳岳擎談到，他的目標是台股裡的資產達到八位數，「這樣一年就有60、70萬的利息收入，可以cover生活費。」至於何時能達到財富自由？他期許在55歲圓夢，給自己20年的時間努力，語帶信心說：「只要看得夠遠，就有機會、信心。」

吳岳擎曝自己物慾低，鮮少有衝動消費。（天祥樂提供）吳岳擎曝自己物慾低，鮮少有衝動消費。（天祥樂提供）

吳岳擎有感演員收入不穩定，必需養成存錢、理財的習慣，「我不會月光，也不會讓自己陷入沒有老本的情況，那太可怕了。」他在台北市有2房產，每月房貸約3萬元，平常不開車，多以大眾交通代步，計程車也盡量搭有折扣的，他笑說：「能省就省！」至於生活費，則是控制在每月1.5萬元左右，他的物慾低，鮮少有衝動消費，近期的最大花費就是將用了多年的iPhone 11換成iPhone 16，「手機對我來說是半生財工具，該花還是要花。」

吳岳擎感情抱持著隨緣態度。（天祥樂提供）吳岳擎感情抱持著隨緣態度。（天祥樂提供）

吳岳擎理財目標明確，但感情卻抱持著隨緣態度，單身近4年的他，被問何時要成家，笑說：「等我台股有八位數再成家吧！」一旁的經紀人忍不住吐槽：「我很怕他這輩子都娶不了老婆。」吳岳擎稱自己偏宅，目前處於「穩定單身中」，朋友圈固定、也不考慮使用交友軟體。

《星空下的黑潮島嶼》描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，每週日晚間9點於客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出。

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