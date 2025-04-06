《飛越比佛利》男星變狼師 傳性侵高中女學生被捕

56歲肖布過去曾參演《飛越比佛利》、《威爾與格蕾絲》、《雙面女間諜》等影集。（翻攝自《紐約郵報》）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕90年代紅極一時的美國青春影集《飛越比佛利》（Beverly Hills, 90210），主角之一的香儂道荷堤對抗乳癌9年，去年7月不敵病魔過世，享年53歲，讓許多五六年級生不捨懷念，5日卻驚傳當年在該劇也有演出的男星肖布（William Schaub），性侵一名女學生被捕。

美國《紐約郵報》報導，今年56歲肖布90年代演過《飛越比佛利》、《威爾與格蕾絲》（Will and Grace）、《雙面女間諜》（Alias）等多部美國影集，2013年轉行到芝加哥內珀維爾學區一所高中，教授英語與戲劇相關課程。

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芝加哥警方透露上個月收到一封匿名舉報，指肖布去年11月開始騷擾一名女學生，2人從通訊軟體熟識，最後肖布更誘拐性侵女方，警方遂展開調查並在3日一場交通意外攔檢中逮捕肖布，目前正深入調查他是否涉案。

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