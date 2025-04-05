溫流承諾會帶SHINee來台灣！見湖水綠彩帶感動：別的地方看不到

溫流的溫暖嗓音感動現場4000名歌迷，粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團SHINee的隊長溫流今天（5日）在北流開唱，溫暖嗓音感動4000名粉絲，不但丟紙飛機、花束送給台下觀眾，還獻出新歌《MAD》全球首唱，展現滿滿心意。台下粉絲大喊SHINee，他表示：「應該可以來吧，請你們讓我們來，看你們這麼想要，應該可以吧，我雖然不能很確定說什麼，我也會努力讓SHINee跟大家見面。」

溫流今天開場獻唱《Focus》、《Shape of My Heart》等歌曲，他很開心相隔5個月又再次來台，大讚台粉聲音穿過耳機、直通他的耳朵。溫流在獻唱《少年》時，還射出數架寫著告白話語的紙飛機，而《Starry Night》時，粉絲大合唱感動溫流，讓他直呼粉絲實在太可愛，比出大拇指讚「你們太棒了」。

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溫流安可穿著綠白條紋服裝現身，可愛滿分。（讀者提供）

在安可前，溫流叮囑粉絲：「如果你們不喊就結束囉，一定要喊喔，我會在後面把衣服換好等你們喔！」果然粉絲聲音夠大，溫流以旋律輕快的《Hola!》回來時，穿上俏皮的綠白色條紋衣服，還邊唱邊走下台，與粉絲近距離互動；粉絲也祭出一波波應援，包括「我愛你」、「MAD FOR ONEW」手幅以及湖水綠彩帶，溫流看到應援差點哭了，還特別改編歌詞唱出「我也愛你」。至於湖水綠彩帶，溫流驚呼：「這種光景，我哪都沒有見過，真的是太謝謝了！」

溫流相隔5個月再度來台開唱，盼下次能帶著SHINee一起來。（讀者提供）

由於應援太多，溫流笑說「你們是哆啦A夢嗎？到底有幾個？」也感謝粉絲們的安可，表示台灣是最常來的地方，台下粉絲說「快點再來」，溫流回應：「我知道，我會努力盡快再來！」也會努力讓SHINee再來跟大家見面，立刻掀起震耳欲聾的歡呼聲。最後他獻唱《Promise you》，他手提著滿籃的紫色小花束，送給場內的幸運粉絲，為演出畫下圓滿的句點。結束台北場的演出，溫流下一站將前往澳門，於4月20日在澳門百老匯舞台繼續開唱，而後將前往美國巡迴。

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