晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

溫流承諾會帶SHINee來台灣！見湖水綠彩帶感動：別的地方看不到

溫流的溫暖嗓音感動現場4000名歌迷，粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）溫流的溫暖嗓音感動現場4000名歌迷，粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團SHINee的隊長溫流今天（5日）在北流開唱，溫暖嗓音感動4000名粉絲，不但丟紙飛機、花束送給台下觀眾，還獻出新歌《MAD》全球首唱，展現滿滿心意。台下粉絲大喊SHINee，他表示：「應該可以來吧，請你們讓我們來，看你們這麼想要，應該可以吧，我雖然不能很確定說什麼，我也會努力讓SHINee跟大家見面。」

溫流今天開場獻唱《Focus》、《Shape of My Heart》等歌曲，他很開心相隔5個月又再次來台，大讚台粉聲音穿過耳機、直通他的耳朵。溫流在獻唱《少年》時，還射出數架寫著告白話語的紙飛機，而《Starry Night》時，粉絲大合唱感動溫流，讓他直呼粉絲實在太可愛，比出大拇指讚「你們太棒了」。

溫流安可穿著綠白條紋服裝現身，可愛滿分。（讀者提供）溫流安可穿著綠白條紋服裝現身，可愛滿分。（讀者提供）

在安可前，溫流叮囑粉絲：「如果你們不喊就結束囉，一定要喊喔，我會在後面把衣服換好等你們喔！」果然粉絲聲音夠大，溫流以旋律輕快的《Hola!》回來時，穿上俏皮的綠白色條紋衣服，還邊唱邊走下台，與粉絲近距離互動；粉絲也祭出一波波應援，包括「我愛你」、「MAD FOR ONEW」手幅以及湖水綠彩帶，溫流看到應援差點哭了，還特別改編歌詞唱出「我也愛你」。至於湖水綠彩帶，溫流驚呼：「這種光景，我哪都沒有見過，真的是太謝謝了！」

溫流相隔5個月再度來台開唱，盼下次能帶著SHINee一起來。（讀者提供）溫流相隔5個月再度來台開唱，盼下次能帶著SHINee一起來。（讀者提供）

由於應援太多，溫流笑說「你們是哆啦A夢嗎？到底有幾個？」也感謝粉絲們的安可，表示台灣是最常來的地方，台下粉絲說「快點再來」，溫流回應：「我知道，我會努力盡快再來！」也會努力讓SHINee再來跟大家見面，立刻掀起震耳欲聾的歡呼聲。最後他獻唱《Promise you》，他手提著滿籃的紫色小花束，送給場內的幸運粉絲，為演出畫下圓滿的句點。結束台北場的演出，溫流下一站將前往澳門，於4月20日在澳門百老匯舞台繼續開唱，而後將前往美國巡迴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中