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吳謹言才剛生女！老公爆「私約女星」 惹正牌男友嗆：已婚老實點

吳謹言才剛生女！老公爆「私約女星」 惹正牌男友嗆：已婚老實點吳謹言（左）去年9月嫁給小2歲的洪堯。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國女星吳謹言憑經典古裝劇《延禧攻略》走紅，去年雙喜臨門，與同劇演員洪堯官宣結婚，近日生下一女，沒想到2人才被拍到一起推著寶寶的嬰兒車出月子中心，洪堯就被爆料私約女演員，惹得對方正牌男友開嗆，「你結婚了就老實點」，引起網友熱議，洪堯老闆于正也第一時間現身滅火，才發現是一場烏龍。

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洪堯傳出私約女演員李沐宸，導致女方男友劉奕暢在微博小號發文指控，「姓洪的，你結婚了就老實點。別亂約人了，約了就去也挺有意思的」。

吳謹言才剛生女！老公爆「私約女星」 惹正牌男友嗆：已婚老實點劉奕暢（左）以為洪堯私約他女友李沐宸（右）暴走，後來發現誤會一場。（翻攝自微博）

事件短時間內在微博衝上熱搜，于正也在貼文底下留言，還原來龍去脈，解釋事發當日是另一名演員張丹峰的生日，邀請大家參加，但在完成節目排練後，洪堯傳給李沐宸聚會的地址，沒想到劉奕暢發瘋般質問洪堯，導致洪堯遭受無妄之災。

事件真相曝光，劉奕暢今發文向洪堯道歉，「對不起大哥，我個性衝動了，沒了解清楚就發博， 對你以及各位粉絲網友們道歉，以後我一定克制自己的性格，不再發瘋！」洪堯也大方回，希望謠言止於智者，每個人都有每個人的生活，「希望大家理智吃瓜，不要讓謠言繼續傷害無辜的人」。

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