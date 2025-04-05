milet暫退演藝圈！中島健人：她是落入凡間的公主

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本歌姬milet在愚人節宣布暫停活動，希望能放個長假，好好照顧自己的身心靈，之後以更加元氣的面貌與粉絲相會。出道7年來，milet幾乎沒有停下腳步，近年更跨界參與演出，於電影《我在平行時空戀上妳》飾演女主角美波，感謝導演三木孝浩給她踏出一步的勇氣，「所以我覺得沒什麼好怕了」。

中島健人形容milet是落入凡間的公主。（甲上娛樂提供）

中島健人、milet為宣傳電影《我在平行時空戀上妳》接受台灣媒體訪問，milet首度跨足演戲，接到邀約還以為只是唱主題曲，沒想到竟然飾演女主角，讓她驚訝直呼「完全沒想到會有這種事」。她不諱言一開始感到不安，但是導演三木孝浩給予她踏出一步的機會，「我覺得應該勇敢搭上導演掌舵的這艘大船。我真的很慶幸第一次挑戰演電影是三木導演的這部作品。」

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milet暫退演藝圈，給自己放個長假好好充電。（甲上娛樂提供）

該片對中島健人也意義重大，因為這是他從SexyZone單飛之後第一部拍攝的作品，中島健人直言這是命運的安排，因為時間安排方式不同以往，可以心無旁鶩集中在電影拍攝中，現實中專心面對自己和角色的時間增加了，內心戲更加充實，中島健人認為這部作品足夠稱為「毫無遺憾的自信之作」，「說自信之作好像會把期待值拉太高（笑），不過我保證在這部片中能看到最自然、最赤裸，至今從未給人看過的表情。」

中島健人、milet感謝彼此的幫忙。（甲上娛樂提供）

相較於中島健人經驗豐富，milet獻出演戲處女秀，很感謝有天天很開朗的神林陸（中島健人）帶領他入戲，才能順利飾演美波一角，「雖然第一次演戲很不容易，但是能在『超快樂』的心情下結束，真的是很幸福的事情。非常感謝幫助我很多的三木導演和陸（中島健人）。」她稱很開心能夠走進電影圈，電影圈跟音樂活動是完全不同的世界，過程中認識到未知的自己，拍攝期間更每天都發現自己內在的變化，對人生有大的幫助。

milet感謝開朗的中島健人，這次拍攝十分快樂。（甲上娛樂提供）

中島健人也很感謝milet，大讚milet非常可靠，「她會主動跟我互動，因此我也不遑多讓，以陸的身份和美波建立良好的默契，每天的拍攝越來越有趣。」他也進一步指出，milet演繹出的明星美波十分耀眼動人，但卸下明星光環的美波也很自然，認為她把兩者的反差處理得很精彩。中島健人形容milet在片場是「落入凡間的公主」，更笑說「很意外她會自己去便利商店」。電影已在台上映。

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