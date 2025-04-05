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娛樂 電視

六棒預告再合體雄蛋大舞台 王子喊：練舞體力真的有差

〔記者蕭方綺／台北報導〕「王子」邱勝翊在演藝圈擁有好人緣，出道18年來演藝圈有許多好朋友，前陣子他剛結束與弟弟邱宇辰合出的單曲《CANDY》簽名見面會，也放自己一個長假，和好友們一起前往美國LA完成NBA慶生圓夢計劃。他和粿粿、簡廷芮（Dewi） 、孟霖、晏柔中，胡釋安、王品澔、嚴爵夫妻一群朋友到LA旅遊，除了旅遊之外，也獲百萬贊助邀8位好友們拍攝品牌宣傳LA限定手機殼、面膜產品。

王子（右四）和好友們同遊美國。（喜鵲娛樂提供）王子（右四）和好友們同遊美國。（喜鵲娛樂提供）

談及這次的旅遊體驗，王子興奮的說：「人生第一次到美國看NBA球賽！這次勇士隊對上湖人隊，CURRY VS JAMES 是很期待的一場賽事，在場邊還很幸運的遇到貝克漢！」他也朝聖看了大谷翔平比賽，安排The broad museum、迪士尼跟環球影城等景點踩點，王子開玩笑的說：「遇到很多歌迷朋友合照比在台灣受歡迎，還有一位歌迷朋友指定一起合跳《那不是雪中紅》。」成為另類的回憶。

王子圓夢看NBA球賽。（喜鵲娛樂提供）王子圓夢看NBA球賽。（喜鵲娛樂提供）

王子朝聖大谷翔平比賽。（喜鵲娛樂提供）王子朝聖大谷翔平比賽。（喜鵲娛樂提供）

近年來王子除了演藝工作，也開啟了自己的副業，手握多個副業外，演藝工作也沒有停過，棒棒堂即將在今年4月在高雄巨蛋的Kkbox風雲榜演出，時隔多年六棒再次合體表演，王子笑說：「練舞的時候發現體力真的有差！」他提到節目《來吧！哪裡怕》第二季也在籌備中，「最近又跟這五個男生繼續黏在一起工作！好像回到年輕時！」

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