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娛樂 音樂

Tizzy Bac惠婷遭指矛盾仔 前源招了：令人又愛又恨

〔記者陽昕翰／台北報導〕Tizzy Bac推出新歌《矛盾仔の春天》，靈感來自巡演途中的插科打諢，當時與樂手夥伴互相調侃「你就是個矛盾仔」，沒想到竟了創作契機。

Tizzy Bac推出新專輯。（相信音樂提供）Tizzy Bac推出新專輯。（相信音樂提供）

至於團內誰是「矛盾仔」代表？惠婷、前源異口同聲認為「一定是惠婷」，前源笑說：「她的矛盾令人又愛又恨，因為我們常因此意見相左，但也因為她的矛盾，才有這麼多好歌誕生！」

惠婷則是分享：「這首歌的概念誕生於閱讀言情小說的時期，所以我滿想寫一首言情故事。」她發現愛情中「要又不要、想又害怕」的矛盾情緒，幾乎是每個人都曾經歷的掙扎，「這種狀態其實很貼近現實，每個人都可能在某段關係中，猶豫著是否該前進或退縮。」

惠婷（右）的矛盾性格讓前源又愛又恨。（相信音樂提供）惠婷（右）的矛盾性格讓前源又愛又恨。（相信音樂提供）

為了進一步在MV具象化這種矛盾情緒，惠婷與前源帥氣彈奏樂器，並隨舞台旋轉，營造出強烈的視覺衝擊。

只是畫面看來唯美，拍攝過程卻不如畫面般浪漫，惠婷一下舞台就走不穩，腳軟得像是暈車，工作人員趕緊遞上酸梅減緩症狀，前源則在旁調侃：「真的有這麼暈嗎？」

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