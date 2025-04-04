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90年代大俠顧冠忠 分享在台生活透露曾演三級片

港星顧冠忠曾接棒已故男星徐少強擔任《天蠶變》男主角「雲飛揚」。（星島日報提供）港星顧冠忠曾接棒已故男星徐少強擔任《天蠶變》男主角「雲飛揚」。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星顧冠忠曾接棒已故男星徐少強擔任《天蠶變》男主角「雲飛揚」，也曾在《包青天之五鼠鬧東京》裡與何家勁等人合作，大俠形象深植人心，他也曾接拍三級片《新金瓶梅》飾演武松。已經很久沒有在香港露面的他，日前透過網路發布近況，他也表示自己在台灣當演員8年，目前已70歲的他看起來非常凍齡，感覺只有40、50歲。

顧冠忠在台演戲8年，很多人都誤以為他是台灣人。（星島日報提供）顧冠忠在台演戲8年，很多人都誤以為他是台灣人。（星島日報提供）

顧冠忠在社群發布影片，還留言：「終於揭密他在台灣幹什麼了」，影片中的他戴著黑色方框透明眼鏡，並穿著黑色圓領T恤和深色牛仔外套、牛仔褲，工作人員還故意問他：忠哥忠哥，很多人都想知道你是不是台灣人啊？顧冠忠笑答：我是正宗香港人啊。

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顧冠忠（中著白衣者）在《包青天之五鼠鬧東京》裡與何家勁（前排紅衣黑帽）等人合作。（星島日報提供）顧冠忠（中著白衣者）在《包青天之五鼠鬧東京》裡與何家勁（前排紅衣黑帽）等人合作。（星島日報提供）

35歲就到台灣發展的顧冠忠在台灣當了8年的明星，不過在鏡頭裡，70歲的他還是保持濃密髮量及精實體態，看起來一點都不像70歲的人。

顧冠忠外表超凍齡，看不出來已經70歲。（星島日報提供）顧冠忠外表超凍齡，看不出來已經70歲。（星島日報提供）

顧冠忠14歲時就進入張徹「長弓電影」第一屆訓練班，但因年齡未達標準，故未取得畢業證書。1974年他考入邵氏與TVB合辦的「演員訓練中心」是第4期訓練班成員。後經導演楚原賞識，先後陸續參演《小樓殘夢》、《流星蝴蝶劍》。1979年接替徐少強演出《天蠶變》一舉成名，後又演出《天龍訣》與華視的《天蠶再變》成為知名武俠劇演員。

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