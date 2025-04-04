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娛樂 最新消息

愛的結晶將曝光！婁峻碩才與焦凡凡沖繩辦婚禮 吐婚後心情

婁峻碩（右）、殷振豪今天出席金狼獎造勢活動。（記者陳奕全攝）婁峻碩（右）、殷振豪今天出席金狼獎造勢活動。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩今天出席金狼獎造勢活動，吸引大票粉絲圍觀，至於是否有導演夢？他回應：「一步一步來，現在專注在歌手跟演員上，更精進自己才能達成。當導演不是那麼容易。」

婁峻碩表示自己很注重歌曲的MV。（記者陳奕全攝）婁峻碩表示自己很注重歌曲的MV。（記者陳奕全攝）

婁峻碩表示：「我自己喜歡花錢拍MV，我蠻注重的，對音樂作品很有幫助。」透露拍攝的最高費用是團體的作品，曾斥資超過台幣200萬。

有趣的是，他回想起自己當初拍第一支MV，僅僅花了5000元預算，找了一位攝影師拍攝，最後由自己來剪輯，坦言當時沒有錢拍攝、只能自己去學，現在有收入了，就會希望有希望作品能越來越好。

婁峻碩2月才與焦凡凡在沖繩補辦婚禮。（記者陳奕全攝）婁峻碩2月才與焦凡凡在沖繩補辦婚禮。（記者陳奕全攝）

婁峻碩2月才與焦凡凡在沖繩補辦婚禮，他分享婚後心情，「私生活順其自然，把作品工作做好。我跟凡凡都回歸工作狀態。」透露老婆將推出新歌，由他當老闆負責出錢，霸氣說：「以作品好為主。」兩人合作「愛的結晶」搶先推出，放話預算無上限。

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