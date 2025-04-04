毛祁生霸氣吻上張家陞 認了對方是「生命中的救贖」

毛祁生（右）在《獨佔接班人》霸氣吻上張家陞。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐瑋澤在LINE TV BL劇《獨佔接班人》為了想要追回朴靖恆，帶他回到當初兩人相遇的校園取景婚紗照，親密地臉貼臉自拍、甜蜜鬥嘴，還玩起潑水遊戲，在夕陽餘暉中上演濕身秀，畫面相當唯美。

徐瑋澤（左）、朴靖恆在《獨佔接班人》互相潑水。（LINE TV提供）

兩人坦言在拍攝互相潑水、打鬧的這場戲時壓力不小，為了追夕陽的光線分秒必爭，就怕天空整個暗掉，前後約花了40分鐘完成拍攝，所幸最終畫面呈現相當唯美，也成為兩人在劇中的經典場面。

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徐瑋澤在《獨佔接班人》追愛攻勢猛烈。（LINE TV提供）

朴靖恆招認，與徐瑋澤也有心動瞬間，「他常讓我感到浪漫，都是很不經意的小動作，像是我們之前去海邊拍照的時候，海浪很大，我比較瘦，容易被浪衝到跌倒，他就會立刻把我接住，那時候就會感到很暖。」

毛祁生（右）、張家陞在《獨佔接班人》關係大躍進。（LINE TV提供）

另一對「獨佔CP」毛祁生、張家陞則是情感大爆發，張家陞飾演的王湛，發現毛祁生瞞著他許多秘密，包含愛著自己卻逃避面對感情，毛祁生也終於按耐不住自己的心意，霸氣吻上對方：「在我最想放棄我自己的時候，我聽到了你的歌聲。」認了張家陞是生命的救贖，兩人關係急速升溫。

張家陞（中）在《獨佔接班人》氣問毛祁生瞞著自己的秘密。（LINE TV提供）

《獨佔接班人》每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala，涵蓋亞洲、北美、歐洲、非洲等區域，全球同步首播。

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