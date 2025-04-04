葉欣眉直腸長0.8公分腫瘤急動刀！經紀人回應曝實情

葉欣眉今天中午已出院。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕葉欣眉今（4）日她發文透露日前做健康檢查竟發現直腸裡有一顆0.8公分黏膜下腫瘤，目前已動手術切除，開刀過程相當順利，不過術後腸子發炎，發燒在醫院住了5天4夜，葉欣眉經紀人稍早回應表示，葉欣眉中午已出院，「報告下個禮拜出來，發文主要是想跟大家呼籲，健康檢查很重要，及早發現及早處理，我們相信一定會是良性。」

葉欣眉日前做健檢發現直腸裡有一顆0.8公分黏膜下腫瘤，醫師看內視鏡照片說可能是神經內分泌瘤，是所謂的「類癌」，葉欣眉也說，因為腫瘤在黏膜下，平常沒有感覺也不會痛，慶幸有定期健檢，照出來已經0.8公分。

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由於腫瘤位於黏膜下與肌肉層中間，葉欣眉表示，醫師將用內視鏡切除手術燒掉，「開刀過程一切順利，開完後因腸子發炎，發燒住了五天四夜，剩下的就等看報告，聽醫生說良性/惡性機率是一半一半。」

住院期間她的妹妹和親友都有前去照顧她，更搞笑爆料：「她們倆好像是來聚餐渡假的，吃吃喝喝聊得好開心，這些畫面在我面前播送時，我持續在清腸中，清到懷疑人生......看她們這樣真是哭笑不得，雖然很鬧，倒是消去了我心中的不安，很謝謝她們。」經紀人也說葉欣眉發文主要是想分享住院時跟家人、朋友發生的有趣互動，她是喜歡帶給大家快樂的個性，想用歡樂的方式讓大家看待這件事。

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