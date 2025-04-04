張小燕昔日愛徒躺棺！自捧「告別式」遺照曝光 鄉民女神痛哭送別

田亞霍捧著自己的遺照。（猫少娛樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕田亞霍在清明時節推出新歌《她沒有來參加我的告別式》，百無禁忌的他在MV中替自己「辦」告別式，不僅躺棺材、拍遺照等樣樣來，還邀來鄉民女神鄔又曦扮演摯愛送別，追憶愛情哭成淚人兒。

田亞霍宛如體驗了一場生前告別式，坦言開拍前完全沒想過自己未來的葬禮，他說：「在有生之年參加了自己的『葬禮』，看到關心我的親友都到場，把葬禮辦得如此『體面』，我想身後也了無遺憾。」

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田亞霍躺棺材，完全百無禁忌。（猫少娛樂工作室提供）

年紀輕輕的田亞霍，找來曾一起共事、擔任過自己經紀人的高可樂參與詞曲創作，拍完MV後內心頗有感觸，「畢竟是人生經歷的一部分，所以沒有什麼特別的想法，但能在有生之年，能在世界留下些什麼被人記住，就覺得人生已經很滿足了。」

田亞霍拍MV扮演往生者。（猫少娛樂工作室提供）

想起「躺棺」當往生者的過程中，不怕觸霉頭的田亞霍，自曝在躺著等開拍的期間因為太累而「睡著」，他笑說：「由於是凌晨起床就開始梳妝，加上又拍攝一整天，結果我在躺在棺材等戲時可能真的太累就睡著，被工作人員發現後都笑成一團！」

鄔又曦痛哭送別田亞霍。（猫少娛樂工作室提供）

田亞霍離開張小燕的經紀公司後，自立門戶開公司，除了積極推出新歌，田亞霍也有開唱計畫，他透露：「接下來一個月要開始籌備自己在5月3日的生日音樂會，屆時這首歌也會在今年音樂會歌單當中，將給粉絲帶來不同全新的演唱會內容。」

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