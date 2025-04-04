晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張小燕昔日愛徒躺棺！自捧「告別式」遺照曝光 鄉民女神痛哭送別

田亞霍捧著自己的遺照。（猫少娛樂工作室提供）田亞霍捧著自己的遺照。（猫少娛樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕田亞霍在清明時節推出新歌《她沒有來參加我的告別式》，百無禁忌的他在MV中替自己「辦」告別式，不僅躺棺材、拍遺照等樣樣來，還邀來鄉民女神鄔又曦扮演摯愛送別，追憶愛情哭成淚人兒。

田亞霍宛如體驗了一場生前告別式，坦言開拍前完全沒想過自己未來的葬禮，他說：「在有生之年參加了自己的『葬禮』，看到關心我的親友都到場，把葬禮辦得如此『體面』，我想身後也了無遺憾。」

田亞霍躺棺材，完全百無禁忌。（猫少娛樂工作室提供）田亞霍躺棺材，完全百無禁忌。（猫少娛樂工作室提供）

年紀輕輕的田亞霍，找來曾一起共事、擔任過自己經紀人的高可樂參與詞曲創作，拍完MV後內心頗有感觸，「畢竟是人生經歷的一部分，所以沒有什麼特別的想法，但能在有生之年，能在世界留下些什麼被人記住，就覺得人生已經很滿足了。」

田亞霍拍MV扮演往生者。（猫少娛樂工作室提供）田亞霍拍MV扮演往生者。（猫少娛樂工作室提供）

想起「躺棺」當往生者的過程中，不怕觸霉頭的田亞霍，自曝在躺著等開拍的期間因為太累而「睡著」，他笑說：「由於是凌晨起床就開始梳妝，加上又拍攝一整天，結果我在躺在棺材等戲時可能真的太累就睡著，被工作人員發現後都笑成一團！」

鄔又曦痛哭送別田亞霍。（猫少娛樂工作室提供）鄔又曦痛哭送別田亞霍。（猫少娛樂工作室提供）

田亞霍離開張小燕的經紀公司後，自立門戶開公司，除了積極推出新歌，田亞霍也有開唱計畫，他透露：「接下來一個月要開始籌備自己在5月3日的生日音樂會，屆時這首歌也會在今年音樂會歌單當中，將給粉絲帶來不同全新的演唱會內容。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中