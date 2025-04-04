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胡瓜子弟兵曝罹癌！葉欣眉直腸長腫瘤「術後發炎狂燒」近況曝光

胡瓜與葉欣眉曾主持《歡樂智多星》。（翻攝自臉書）胡瓜與葉欣眉曾主持《歡樂智多星》。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星葉欣眉主持過多個節目，與胡瓜曾搭檔主持《百變智多星》是胡瓜的子弟兵之一，今（4）日她發文透露日前做健康檢查竟發現腫瘤，讓她直呼晴天霹靂。

葉欣眉日前做健檢發現直腸裡有一顆0.8公分黏膜下腫瘤，醫師看內視鏡照片說可能是神經內分泌瘤，是所謂的「類癌」，葉欣眉也說，因為腫瘤在黏膜下，平常沒有感覺也不會痛，慶幸有定期健檢，照出來已經0.8公分。本來還在想為什麼健檢中心的醫生不順便燒掉？後來才知道怕止血鉗下不去，萬一無法止血更嚴重。

葉欣眉日前動手術。（翻攝自臉書）葉欣眉日前動手術。（翻攝自臉書）

由於腫瘤位於黏膜下與肌肉層中間，葉欣眉表示，醫師將用內視鏡切除手術燒掉，「開刀過程一切順利，開完後因腸子發炎，發燒住了五天四夜，剩下的就等看報告，聽醫生說良性/惡性機率是一半一半。」

葉欣眉感謝這一週照顧她的人，「偉大的醫護人員、家人，還有細心的保險業務員，也提醒大家定期健檢，經歷這次我又是一尾活龍，將持續為大家服務喔！」

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