F4《流星雨》回來了！畢書盡加入大咖男團限定組合曝光

畢書盡與Ozone驚喜合唱《流星雨》。

（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Bii」畢書盡昨晚在大甲舉辦的「媽祖之光」演唱會開唱，特別在演出尾聲準備驚喜舞台，與同門的男團Ozone合唱溫暖情歌《流星雨》，7帥組成限定組合同台，現場氣氛嗨爆。

Bii近來透過與不同歌手的合作展現不同以往的面貌，繼和孫盛希、TRASH和鼓鼓合作之後，這次和唱跳男團Ozone合唱，他表示，很開心能跟Ozone一起帶給粉絲不一樣的舞台。

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Ozone也是很期待能與Bii同台，見到Bii都化身粉絲，講到Bii的代表作全都停不下來，直說：「希望能和Bii哥有更多的合作。」Bii也開心回應：「一定要的。」

畢書盡（中）與男團Ozone合作演出。

（索尼提供）

Bii昨晚唱完《Sweet Little Baby》後說道：「很久沒有來到『媽祖之光』演出，今天特別為大家準備了驚喜舞台，希望你們會喜歡。」隨後演唱從未公開表演過的F4經典歌曲《流星雨》，Ozone更從舞台後方再次現身合唱，讓滿場觀眾驚呼不已。

7人帶領全場一起大合唱，最後Bii在Ozone成員的簇擁之下唱完最後一句，全場歡聲雷動，Ozone隊長祖安開心說道：「真的很感謝大甲媽姐的邀請，讓我們有機會和Bii哥合作。」

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