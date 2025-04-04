FEniX開唱倒數！曝「救火隊」情書招認真心話

FEniX推出新歌《你成為了我最難忘的人》。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團FEniX出道2年，將舉辦首場大型演唱會，團員開唱前加碼宣布好消息，新歌《你成為了我最難忘的人》搶先數位上架，團員感性告白：「這是給『救火隊』（粉絲名）的情書」。

這首抒情新歌《你成為了我最難忘的人》，要獻給歌迷一路以來支持，歌曲由主唱MAX創作，象徵著他們是從谷底躍起的團隊，全靠「救火隊」才有現在的展翅高飛。

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提到新歌，峻廷表示雖然只有短短的3分多鐘，裡面都是他們與歌迷的共同回憶，承隆也表示：「我們把真心話都放進這首歌了」。

FEniX將舉辦大型個唱。（華納音樂提供）

為了演唱會，FEniX進入了緊鑼密鼓的特訓，家齊表示，身邊許多朋友都有來詢問，「他們希望能看到我們的演出，心頭暖暖的」；浦洋的家裡開設麵店，家人已經表示即使讓店裡休息也要來看演唱會，「以前店裡忙，我各個時期的畢業典禮大型活動可能都不太能參與，現在的他們也想參與屬於我們的重要時刻」，MAX也希望能帶著爺爺奶奶來看自己的演出。

「FEniX 2025 MBB Live Concert」5月17日在台北國際會議中心登場，門票將於4月7號下午1點在寬宏售票全面開賣。

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