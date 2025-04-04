木村拓哉來台灣發文「謝謝溫暖的人」 曬小籠包炫耀自己包的

木村拓哉今天在IG發文，表達感謝。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕木村拓哉來台走透透，昨天（3日）所到之處皆吸引大批民眾圍觀，昨晚更到鼎泰豐用餐，而他的IG也分享自己包的5顆小籠包，稱這是自己包的，還放上吐舌的符號，看起來有些俏皮。

木村拓哉今天在IG發文向大家說早安，表示時間一轉眼就過去了，「能夠在好久沒來的台北遇到溫暖的人們真的非常高興，真的是非常謝謝。」

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木村拓哉分享小籠包是自己包的。（翻攝自IG）

日本天王木村拓哉此行受到品牌邀請，前天現身松山機場受到大批媒體、粉絲歡迎，昨上午出席品牌記者會，透露非常喜歡鳳梨酥，同樣數度掀起現場轟動。

接著他在各地被直擊，在天母知名牛肉麵店用餐時還拉下鐵門，之後現身中山站古著店、東門鼎泰豐等地，至少在3個地點被捕捉，不只粉絲，連民眾都願意停下腳步等待天王現身，一睹偶像風采。

中山區古著店的店家透過臉書發文，透露店內發生的事情必須要等YouTube頻道公開後才能分享。不過他稱在事前接到日方電話，聲稱有「有藝人」要逛店，但並未透露身份，讓店家十分激動直呼「天啊劇情不是這樣演的吧？！就算是詐騙集團也編不出這種故事你敢信？！」之後日方到店場勘，而木村拓哉也真的到店內。

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