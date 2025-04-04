44歲隋棠「真實體態」超狂！「翹臀不粗腿」操練法全揭秘

隋棠好身材不言而喻。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠先前公開健身房操肌背影秀背肌，讓人大冒愛心眼，44歲的她近日再公開健身房自拍照，穿著超貼身露出真實身體線條，臂肌、翹臀讓人直呼佩服，有網友讚她臀型練得很好看，詢問「怎麼做到只翹臀不粗腿」，隋棠也熱心分享訓練方法。

隋棠分享自己重訓臀腿訓練的菜單。（翻攝自臉書）

隋棠指出自己臀腿訓練的比例，「大概是針對臀部的動作和針對腿部的動作以4:1來做，四項臀1項腿。」她表示臀腿關係非常密切，這樣也是有極限的，指這個方式比較適合想維持中等肌肉量的人，「因為臀要再大也就要再增加更多腿的肌肉（訓練和飲食），訓練比例就需要調整。」最後她提醒稱沒有絕對的鍛鍊方式，建議網友依自己喜歡的樣子去感受和調整就好。

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隋棠健身房照以AI生成圖「吉卜力畫風」呈現。（翻攝自臉書）

此外，近來AI生成圖「吉卜力畫風」正夯，隋棠也曬出她的健身房卡通圖，寫下：「謝謝小光少爺賜我一張運動風吉卜力」。

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