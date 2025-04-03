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素人翻譯母語、變魔術狂NG！楊繡惠現場傻眼畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕籃籃、阿翔、楊繡惠、曾瑋中錄製民視、八大《綜藝新時代》這次特地前往茂林，親身感受當地的自然美景與獨特活動。節目開始，魯凱族以熱情的迎賓舞迎接主持人與藝人們的到來，這次邀請到一個非常不一樣的職人—烘焙師「大頭」，為了讓眾人更清楚瞭解這次要體驗的工作，職人大頭特地帶來了「空手變麵包」的魔術，沒想到卻因為太過用力，直接出包把麵包拉斷，讓阿翔當場吐槽：「這是什麼兩光魔術！」逗得眾人笑聲不斷。

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠、曾瑋中錄製《綜藝新時代》。（民視提供）籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠、曾瑋中錄製《綜藝新時代》。（民視提供）

職人大頭提出的第一個挑戰，是要藝人尋找魯凱族的珍貴食材「紅寶石」。在職人的帶領下，迎接紅寶石守門人出場並前往藏寶地，在守門人的介紹下得知原來「紅寶石」就是營養價值極高的超級食物紅藜麥，也是魯凱族的主要主食與製作麵包的重要材料。

藝人們在守門人的帶領下一同採收紅藜麥，大頭使用了魯凱族語介紹紅藜，這讓楊繡惠忍不住好奇，詢問同是原住民的曾瑋中可否能與之溝通，於是曾瑋中用族語展示了一段自我介紹，讓職人來翻譯，沒想到職人大頭一臉正經地翻譯說：「這個紅藜很貴，不要買太多！」楊繡惠傻眼接著說：「他真的很愛搞笑！」

除了體驗有機無毒的採收方法，籃籃、楊繡惠還體驗傳統逗趣的腳踩脫殼，細皮嫩肉的籃籃經歷腳底板的衝擊頻頻大喊好痛，過程搭配著曾瑋中現場版《必巡》，逗得眾人哈哈大笑。接著，在萬山部落理事長范武吉的帶領下，藝人們前往萬山部落尋找「綠翡翠」。

籃籃（右）、楊繡惠體驗傳統逗趣的腳踩脫殼。（民視提供）籃籃（右）、楊繡惠體驗傳統逗趣的腳踩脫殼。（民視提供）

來到山蘇田後，眾人才驚訝發現，原來「綠翡翠」指的就是山蘇，眾人也驚呼原來山蘇是長在地板上而不是在樹上，逗的理事長笑說都市人真是鄉巴佬，還提出讓藝人們用趣味一點的方式採收山蘇，看誰採的數量最多。

經過三輪激烈的猜拳，最終由阿翔與楊繡惠出戰，兩人也成功獲取只有部落勇士才擁有的「龍紋石」。雖然天公不作美，傾盆大雨襲來，但絲毫不減大家的熱情。理事長熱情款待眾人品嚐「樹豆排骨湯」與「炒山蘇」，藝人們大快朵頤，對原住民美食讚不絕口，就算要躲雨籃籃也不忘叫阿翔幫她端炒山蘇。

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