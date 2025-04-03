BOYNEXTDOOR夯曲出現「中文歌詞」！隊長大秀中文嘴甜誇台粉

韓國男團BOYNEXTDOOR今晚在新北工商展覽中心開唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／新北報導〕韓國新生代人氣男團BOYNEXTDOOR出道兩年，今（3）晚在新北工商展覽中心開唱，6男使出渾身解數，賣力唱跳，更在夯曲《IF I SAY, I LOVE YOU》歌詞加上「一起走吧」，帶來一波高潮。

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他們開場《Earth, Wind & Fire》前奏一出，台下隨即爆出歡呼聲，在唱完兩首歌後，他們用英語大喊「台北，製造噪音吧」，全場熱血沸騰。

BOYNEXTDOOR將現場打造成「樂園」般歡樂，要讓粉絲留下難忘回憶。（記者胡舜翔攝）

隊長JAEHYUN用中文直說「很開心，很高興」，6男更說將現場打造成「樂園」般歡樂，要粉絲留下難忘回憶；見到台灣粉絲熱情支持，越跳越賣力，不忘嘴甜誇台粉最熱情。

BOYNEXTDOOR演唱會，左為LEEHAN，右為隊長JAEHYUN。（記者胡舜翔攝）

該團5月將發行全新專輯，JAEHYUN說，準備的時間有限，會好好利用時間學習想學的課程，將不足之處努力補強；其他人也說，每次回歸都很努力帶來全新的風格和變化，承諾會有新的驚喜，語畢全員更用台灣國語說「乾蝦」（感謝），十分逗趣。

BOYNEXTDOOR賣力唱跳，全場粉絲激動不已。（記者胡舜翔攝）

BOYNEXTDOOR演唱會，「忙內」WOONHAK。（記者胡舜翔攝）

團隊出道兩週年，SUNGHO說時間過超快，轉眼間就過了兩年，抱著跟大家一起慶祝的心態，希望有更多元化的內容，以及長成更好的樣子。

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