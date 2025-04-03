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娛樂 最新消息

BOYNEXTDOOR現身五股「秀台語」揪感心！放話進攻大巨蛋

韓團BOYNEXTDOOR成員TAESAN（左起）、SUNGHO、JAEHYUN、LEEHAN、RIWOO、WOONHAK。（記者胡舜翔攝）韓團BOYNEXTDOOR成員TAESAN（左起）、SUNGHO、JAEHYUN、LEEHAN、RIWOO、WOONHAK。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／新北報導〕韓國新生代人氣男團BOYNEXTDOOR原定3月29日在泰國開唱，不料前一天遇上強震來襲，之後直接取消隔天演唱會，引發粉絲議論；相隔5天，他們今（3）晚移師新北工商展覽中心開唱，門票秒殺，成員們抱著感恩的心，放話下次挑戰台北大巨蛋演出。

BOYNEXTDOOR出道2年，單曲《Earth,Wind & Fire》、《IF I SAY,I LOVE YOU》都很洗腦，成員TAESAN說，感謝粉絲從這麼遠的地方到現場來支持，非常感謝，覺得身上多了一份責任，希望創造印象深刻的舞台。

「忙內」WOONHAK自認最有親和力。（記者胡舜翔攝）「忙內」WOONHAK自認最有親和力。（記者胡舜翔攝）

由於團名有「鄰家男孩」稱號，「忙內」WOONHAK自認最有親和力，表示「和其他哥哥們相比，我比較沒有神秘感，其他人都有，所以應該是最像鄰家男孩的感覺。」

SUNGHO官腔說大家都很帥氣。（記者胡舜翔攝）SUNGHO官腔說大家都很帥氣。（記者胡舜翔攝）

6男魅力征服眾粉絲，問到有沒有哪位成員最帥？SUNGHO官腔說，大家都很帥氣，「不過硬要說的話，是RIWOO只要有燈打在身上，就會轉身擺帥氣姿勢」；LEEHAN打趣自誇「真的要選的話，就是我了」，最後才說大家盡情表演都是閃閃發光的。

RIWOO（右）被封團內「美食家」，左為LEEHAN。（記者胡舜翔攝）RIWOO（右）被封團內「美食家」，左為LEEHAN。（記者胡舜翔攝）

訪談中，不免俗提到台灣美食，被封團內「美食家」的RIWOO舉例上回吃的鳳梨酥非常好吃，基本上美食甜點都來者不拒，WOONHAK則是因為吃相很美味，獲「大胃王」稱號。

WOONHAK（左）獲「大胃王」稱號，右為隊長JAEHYUN。（記者胡舜翔攝）WOONHAK（左）獲「大胃王」稱號，右為隊長JAEHYUN。（記者胡舜翔攝）

訪問最後，6人入境隨俗一人一句中文，TAESAN表示「超讚」、WOONHAK吐出「要確誒」，LEEHAN則小秀台語「水喔」、SUNGHO笑稱「乾蝦（感謝）」，隊長JAEHYUN嘴甜說「揪感心，ONEDOOR是我們的青春」，獲得眾人掌聲。

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