木村拓哉收「台灣鳳梨酥」讚驚為天人 預告活動：各種可能都有

〔記者鍾志均／台北報導〕木村拓哉今（3日）在台出席代言產品記者會，才一出場，台下師奶們高分貝叫聲迎接，人氣超旺；木村開口打招呼後，打趣請全場稍安勿躁，接著用中文說：「大家好，我是木村拓哉。」引來熱情掌聲回應。

木村拓哉時隔7年再度來台。（記者陳奕全攝）

時隔7年，木村再度來台，他說昨天在機場看到很多粉絲、媒體，感受到台北朋友非常熱情，實在很開心；來到台灣，當然少不了寶島美食，他說，在拍攝期間收到鳳梨酥，覺得驚為天人，還放到IG上特別感謝，後來聽說店家生意好到爆。

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由於木村主演日片《型男主廚三星夢：巴黎篇》在台熱映，他主動打片，嘴甜稱來台灣尋覓美食，就跟拍電影時的心情一樣，抱著很多期待，期待遇見更多新的料理。

木村拓哉出席代言產品記者會。（記者陳奕全攝）

對於多年來維持良好體態，木村表示運動、多看美的事物很重要，「如果是擔心吃了會變胖會有壓力，這樣不太好」，稱職的他繞回產品，透露也很依賴代言保健品，另外最重要的是重視人跟人的實際互動，會讓心靈更加豐富。

近年，木村拓哉投入YouTube頻道行列，他說希望透過這種溝通方式，有更近距離有互動，想把頻道變成遊樂場，開心和大家互動。

木村拓哉時隔7年再度來台。（記者陳奕全攝）

問到是否有機會在台拍攝？他說，從昨天機場就看到工作人員就鬼鬼祟祟，「常在我周遭環繞，相信記者會結束後，他們一定不會放過我，請大家期待。」

對於之後的行程，木村打趣賣關子說，很開心因為這次代言來台，以及廣告拍攝，希望有機會能再次造訪台灣，更直接預告下次工作內容，也許是演戲，也可能拿著麥克風做表演，各種可能性都有，引爆全場期待。

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