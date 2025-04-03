馬英九「鹿茸事件」搬上舞台 486先生也補酸

前總統馬英九。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全民大劇團音樂劇《情人哏裡出西施》演出多次，今年加入新卡司，有明華園首席台柱孫翠鳳、女兒陳昭婷以及首度演出舞台劇的王傳一等人，其中孫翠鳳提及全民大劇團太瘋狂，「想和全民玩一下，看可以『起笑』到什麼程度！」

編導謝念祖也立刻提及該劇曾有一年邀請前第一夫人周美青到場觀看，但因劇情開酸前總統馬英九「鹿茸事件」，無法因周美青到來而刪減劇情，謝念祖說：「之後周美青就再也沒有來看劇了。」

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團購電商名人「486先生」陳延昶2日以「大家還記得嗎？」為題在臉書發文酸了馬英九，他截圖2013年10月有媒體報導「防馬總統遭『鞋洗』 警局花50萬買149面捕鞋網」，他說 :「當年馬英九搞砸台灣有多嚴重，他每次出去都會被罵髒話，被民眾扔鞋子，扔雞蛋，導致他外出要在他四周假設超大的網子來擋住鞋子。」

發文最後，486先生猛虧馬英九：「他發明了大學生22K薪水，所以整個社會大學生畢業薪資瞬間都22K起步。」

馬英九曾稱鹿茸是「鹿耳朵裡面的毛」，引發社會譁然，當然也讓關心時事的全民大劇團「義不容辭」寫進劇中。

而孫翠鳳也很期待之後會碰上哪些時事哏，她提到現在全世界都很混亂，「但是生活愈艱苦，就要笑得越大聲，這是我的座右銘。」

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