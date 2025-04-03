小布《F1》震撼開場宛如親臨賽道！《捍衛戰士2》億萬搭檔喊話再創高峰

布萊德彼特在《F1》飾演時隔多年重返賽道的退役賽車手，電影開場於CinemaCon首度曝光震撼開場片段。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的飆速新作《F1》1日在CinemaCon電影博覽會公開震撼的開場10分鐘片段，燈光熄滅、引擎轟鳴，沉浸式的極速競速畫面讓外媒形容「CinemaCon現場猶如真正的賽道！」

小布飾演時隔多年重返賽道的退役賽車手，率領達姆森伊卓瑞斯飾演的年輕車手同場飆速。導演柯辛斯基與王牌製片傑瑞布洛克海默一同現身CinemaCon，並向在場戲院業者信心滿滿地表示：「我們相信，這將會是今年夏天最盛大的電影盛事。」

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導演喬瑟夫柯辛斯基（左）與王牌製片傑瑞布洛克海默一同現身CinemaCon，有信心《F1》能在今年夏天再創高峰。（翻攝自華納兄弟IG）

導演柯辛斯基和布洛克海默曾在2022年與「阿湯哥」湯姆克魯斯合作，推出全球票房近15億美金（約台幣496.8億元）的《捍衛戰士：獨行俠》，在活動上直說：「我們當年用《捍衛戰士：獨行俠》讓你的戲院整個夏天都座無虛席，創下15億美金的票房，今天，我們要告訴你們，我們準備再創高峰。」

為了展現對這部重磅動作鉅片的信心，柯辛斯基與布洛克海默公開《F1》的震撼開場10分鐘，影片聚焦於聲名顯赫的迪通拿賽事，小布在賽道上接連驚險超車，拚盡全力保持領先。儘管奪冠，他仍選擇過著獨來獨往的生活，甚至住在露營車裡，刻意遠離聚光燈，直到哈維爾巴登飾演的車隊老闆再次出現在他眼前，懇請他助陣，幫忙拯救他墊底的車隊。

布萊德彼特在《F1》帥氣化身賽車手，還親上陣飆速。（華納兄弟提供）

片中飆速場面的極致沉浸感，讓賽車畫面如臨現場，帶給現場觀眾猶如置身其中的震撼體驗，被形容與《捍衛戰士：獨行俠》讓人腎上腺素飆升的空戰場面有異曲同工之妙。而布洛克海默對這類題材也不陌生，畢竟他也曾監製1990 年由東尼史考特執導、阿湯哥主演的賽車電影《霹靂男兒》，該片去年也傳出有望拍攝續集。《F1》預計6月25日搶先全美在台上映。

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