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女星泰國外景出意外！雙腿「腫到變形」吃爆漿昆蟲表情扭曲

雷艾美（左起）、Max、八弟和阿傑參與「一日象伕體驗」。（三立提供）雷艾美（左起）、Max、八弟和阿傑參與「一日象伕體驗」。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕雷艾美、黃仕傑、「Max」楊盛堯、「八弟」蕭志瑋主持三立《上山下海過一夜》推出全新系列《漂留亞洲》，首站來到泰國清邁，主持群攀登泰國最高峰，探索茵他濃山秘境，除了驚奇體驗，團隊還前進泰國第一高峰「茵他濃山」，探索這座神秘壯麗的山脈。

對這次清邁行，雷艾美懷著興奮的心情參與「一日象伕體驗」，近距離接觸大象，才發現牠們皮膚皺褶、毛髮粗硬，甚至連寶寶象也是如此，最讓她驚喜的是，大象在水池裡翻滾玩耍的模樣，宛如巨大的貪玩嬰兒，超級可愛。然而，快樂的體驗很快迎來現實衝擊。

八弟（左起）、Max、阿傑和雷艾美體驗泰國夜市爆漿昆蟲。（三立提供）八弟（左起）、Max、阿傑和雷艾美體驗泰國夜市爆漿昆蟲。（三立提供）

艾美滿心期待地幫大象洗澡，沒想到起身時發現雙腿紅腫刺痛，甚至滲出血絲，幾天後更腫到變形！原以為是小黑蚊叮咬，才發現這正是象伕生活的一部分。帶著「紅豆冰棒腿」回台灣的她，深刻體會到象伕的辛勞與付出。

八弟則從一開始的遲疑，到最後被深深觸動。面對龐大的大象，他原本擔心自己幫不上忙，但當他親手為大象洗澡，感受到牠們溫柔的眼神，內心竟湧現一股踏實的喜悅。最令他感動的是，台灣網友雖然遠在千里之外，卻透過義賣捐款支持大象保育，這份來自家鄉的愛，讓他差點落淚。他從沒想過，一趟旅行竟能帶來如此深刻的生命體悟。

而來到泰國，怎能不挑戰當地經典的昆蟲料理？MAX與阿傑滿懷信心走進清邁夜市，原以為只是小試身手，沒想到當一大盤炸昆蟲端上桌，他們瞬間傻眼——炸蟋蟀、炸蠍子、炸竹蟲、炸田鱉，每一隻都炸得金黃酥脆，雖然外表像鹽酥雞，但味道卻完全不同。阿傑率先挑戰炸竹蟲，沒想到一口咬下，溫熱的內餡瞬間爆漿，讓他驚恐地捂住嘴巴：「它爆漿了！」

MAX則硬著頭皮品嚐炸田鱉，濃烈的土味直衝鼻腔，讓他瞬間失去光彩：「這是我吃過最奇怪的東西！」他狂喝泰式奶茶試圖壓下味道，卻發現完全無效。這場味覺與心理的雙重震撼，讓他們對泰國人的飲食文化有了全新認識。

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