阿信秀飛機餐大草莓網友歪樓 高流執行長爆行李轉盤一幕太暖

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天329成軍日在美國拉斯維加斯開唱慶祝，也成為首組登上Allegiant Stadium大型重要場館開唱的華語歌手，結束演出後團員搭機返台，主唱阿信分享飛機餐出現的大草莓，沒想到網友反應歪樓了。另外，高流執行長丁度嵐上Podcast節目，也透露過去五月天搭機的一暖舉。

五月天成為首組登上美國拉斯維加斯Allegiant Stadium開唱的華語歌手。（相信音樂提供）

原本阿信是開愚人節玩笑，貼出手持星宇航空飛機餐的大草莓，開玩笑逗網友「搓揉畫面上的草莓，可以聞到淡淡的水果味」，有網友信以為真，真的對著手機螢幕搓揉草莓，另外有網友說：「早說你喜歡草莓啊，這我很會種的。」開玩笑說想幫阿信「種草莓」，引來阿信親自回覆：「怪怪的留言。」

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談到搭飛機，高流執行長丁度嵐日前去上《承億酒店x戴你開房間純聊天》Podcast節目，聊到過去在五月天唱片公司合作點滴，內容提到團隊願意為他們付出不是沒原因，某次去巡演，五月天團員搭商務艙，工作人員坐經濟艙，下機過海關之後工作人員要去領行李，發現先出關的五月天團員們已把工作夥伴的行李先從轉盤上拿下來了，小小的舉動看出團員沒有大牌架子的一面。

阿信搭星宇航空返台，秀出飛機餐的大草莓。（翻攝自臉書）

前幾天美國場演出結束，五月天公布6月27日到7月12日連續3週內，將在大巨蛋舉辦8場演唱會，而且是以雙主題交錯開唱，粉絲已開始期待，希望等售票資訊公布後要開準備搶票。

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