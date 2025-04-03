才動完正顎手術！關韶文曝重戴牙套…遭她嫌是「最大的阻礙」

關韶文推出新歌當成自己的生日禮物。（關韶文經紀人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅「關關」關韶文剛過34歲生日，他在生日推出新歌《踹踹負能量》，這首歌是由他、丘曄率領合作班底賴珮如、張以諾、美寶推出的新歌。

關關主持的Podcast《負能量週記》，從2021年每個禮拜一早晨開播至今，已陪伴聽眾們度過許多歲月。為了打造節目主題曲，關關特別邀請到知名製作人「廖哥」廖晉儀，為5位班底的聲線特別量身打造主題曲《踹踹負能量》。

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面對5位音色和聲線都大有特色的主唱，對廖哥來說無疑是一大考驗，所幸最終他們通過這次音樂試煉，終於攜手完成了這首新光歌，也在關關34歲生日這天，送給自己一首圓夢新單曲。

過去廖哥曾經為多位藝人、KOL製作歌曲，但沒想到這次面對五位音色和聲線都大有特色的主唱，錄音無疑是一大挑戰，尤其除了關韶文及賴珮如外，其他三位丘曄、張以諾、美寶都是第一次進錄音室，都直呼根本是「震撼教育」。

被問到錄音時遇到最大的阻礙，主持人之一的丘曄開玩笑說：「關韶文就是最大的阻礙！」原來關關是第一位先進去錄音室的勇者，一馬當先的他心情難免緊張，不忘頻頻交代製作人錄音的事項，甚至事前還寄給廖哥過去配唱的影片。

幸好透過製作人的情境引導，5位主唱都十分沉浸在製作人給的指令中，唱完之後，製作人還給予肯定，笑說：「沒想過你們這麼會唱，是唱跳團體吧？」

最終5人攜手完成了這首主題曲，關關開心表示：「開播這麼多年，一直說要完成的主題曲，終於來了！其實滿緊張的，不曉得大家聽完覺得如何？謝謝所有聽眾陪伴我們走過這麼多年，彷彿大家也跟著我們一起長大！」

關關、丘曄率領合作班底賴珮如、張以諾、美寶推出新歌。（關韶文經紀人提供）

剛過完生日的關關也許下生日願望，「希望大家都可以平安健健康康，賺錢發財，社會的變動很大，希望大家都可以擁有自己快樂的小日子。」

去年才動過正顎手術的關關，為了變回更好的排列咬合，目前又重新開始戴牙套，雖然這兩件事情聽起來不難，但也影響他心情、一度心情低落，但他轉念用新歌勉勵自己，「不論有什麼不快樂的事情，我們就哈哈大笑，用力趕走那些負能量吧。」

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