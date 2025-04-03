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娛樂 最新消息

川普宣布對等關稅 財經網美胡采蘋：對美國打擊最大

川普於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅。（彭博社）川普於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅。（彭博社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅，由於台灣對美課徵64%關稅，美國將對台灣課徵32%關稅，至於中國因對美國課徵67%關稅，美國將課徵中國34%的關稅。

此外，美國將對日本課徵24%關稅、南韓課徵25%關稅，日、韓股今（3）日開盤大跌，其中日經指數暴跌逾千點。日經指數今日以下跌684.2點的35041.67點開出，在賣單湧入下，指數直接摜破35000點，約至當地時間9點9分（台灣時間8點9分），最低見34102點、跌1623.87點，跌幅超過４％。

財經網美胡采蘋稍早也在臉書列出美國對全球普徵10%，對亞洲國家的特別關稅如下：

中國34%
柬埔寨49%
寮國48%
越南46%
斯里蘭卡44%
緬甸44%
孟加拉37%
泰國36%
印尼32%
台灣32%
巴基斯坦29%
印度26%
韓國25%
日本24%
馬來西亞24%
菲律賓17%
新加坡10%

胡采蘋分析，這完全超越正常人的預期，「一個有印鈔權的國家為什麼要做這種事情，這是要毀滅布列敦森林的美元體系嗎？這種關稅對美國的打擊才是最大的，別人是失去經濟活力，美國卻會失去它對世界的主導權。」

胡采蘋進一步表示，美國阿公阿媽投資世界一百年才有今日霸權，川普的經濟顧問可以直接判刑嗎？她最後分析上一次美國課關稅的結果，美股在3年內跌了86%，後來花了20年才收復失地，也就是史稱經濟大蕭條的1929年。

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