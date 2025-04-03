不給女人活！最美檢察官「6根肋骨骨折」 驚爆動了縮腰手術

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「最美檢察官」稱號的「樂檢」陳漢章是男兒身，已婚有老婆的他勇於做自己，曾進行豐胸手術變成C罩杯，近來更動了縮腰手術，坦言「6根肋骨的骨折」，讓他的生活變得有些不方便。

樂檢自爆動了縮腰手術。（翻攝臉書）

樂檢形容近來的生活根本是蠟燭三頭燒，包括每個禮拜都有1至2場的演講，而且已經排到了10月份，「對於一個講者來說這當然不多，但對於一個要與案件奮鬥，又要策劃著下階段的人生的我，其實光是想到都覺得好累。」

請繼續往下閱讀...

樂檢透露，半個月前做了縮腰手術，坦言活動有點不方便，儘管如此，還是要照顧好老婆及兒子兩位寶貝，就算一家三口在日本，還是由他包辦大小事，只要看到到家人的笑容，就能感受滿滿幸福。

樂檢上月才曬出性感比基尼。（翻攝自臉書）

擁有好身材的樂檢，曾曬出全裸泡湯照以及比基尼美照，如今又動了縮腰手術，網友忍不住驚呼，「縮腰手術聽了就覺得好恐怖」、「身材這麼好的樂檢居然還需要縮腰手術，還讓不讓我們普羅大眾的女性活啊」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法