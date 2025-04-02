晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

現代版印第安納瓊斯！娜塔莉波曼、卡拉辛斯基尋找不老泉

約翰卡拉辛斯基（左）、娜塔莉波曼（右）在《尋秘不老泉》飾演兄妹。（Apple TV+ 提供）約翰卡拉辛斯基（左）、娜塔莉波曼（右）在《尋秘不老泉》飾演兄妹。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才導演蓋瑞奇執導的Apple TV+全新動作冒險電影 《尋秘不老泉》（Fountain of Youth）今（2）日釋出最新預告，《噤界》約翰卡拉辛斯基、奧斯卡影后娜塔莉波曼與墨西哥甜心艾莎岡薩雷一同踏上尋找傳說中「不老泉」的旅程，展開一場超乎想像、宛如「現代版印第安納瓊斯」的冒險。

電影由 《蜘蛛人：驚奇再起》 編劇詹姆斯范德比爾特執筆，故事聚焦一對關係疏離的兄妹，為了尋找傳說中的「不老泉」而聯手策劃一場全球竊盜行動。他們必須憑藉自身的歷史知識破解謎團並找尋線索，踏上一場改變人生，甚至可能獲得永生的史詩冒險。

娜塔莉波曼（右起）、約翰卡拉辛斯基、艾莎岡薩雷在《尋秘不老泉》展開冒險。（Apple TV+ 提供）娜塔莉波曼（右起）、約翰卡拉辛斯基、艾莎岡薩雷在《尋秘不老泉》展開冒險。（Apple TV+ 提供）

導演蓋瑞奇以節奏明快、風格獨特的黑幫題材電影聞名，這次挑戰全新類型，融合歷史與考古背景，故事場景將橫跨五大洲，從埃及、曼谷到維也納，並加入大量的動作場面，打造一場緊湊刺激的冒險旅程。

該片卡司陣容堅強，除了三位主演外，還包括《真愛每一天》多姆納爾格利森、《繼承之戰》阿里安莫耶德、《黑袍糾察隊》賴斯艾隆索、《怪獸與葛林戴華德的罪行》卡門艾喬格（Carmen Ejogo）以及《飢餓遊戲》系列史丹利圖奇等實力派演員參與演出。《尋秘不老泉》將於5月23日在Apple TV+ 全球首播。

《尋秘不老泉》預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中