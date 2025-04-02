現代版印第安納瓊斯！娜塔莉波曼、卡拉辛斯基尋找不老泉

約翰卡拉辛斯基（左）、娜塔莉波曼（右）在《尋秘不老泉》飾演兄妹。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才導演蓋瑞奇執導的Apple TV+全新動作冒險電影 《尋秘不老泉》（Fountain of Youth）今（2）日釋出最新預告，《噤界》約翰卡拉辛斯基、奧斯卡影后娜塔莉波曼與墨西哥甜心艾莎岡薩雷一同踏上尋找傳說中「不老泉」的旅程，展開一場超乎想像、宛如「現代版印第安納瓊斯」的冒險。

電影由 《蜘蛛人：驚奇再起》 編劇詹姆斯范德比爾特執筆，故事聚焦一對關係疏離的兄妹，為了尋找傳說中的「不老泉」而聯手策劃一場全球竊盜行動。他們必須憑藉自身的歷史知識破解謎團並找尋線索，踏上一場改變人生，甚至可能獲得永生的史詩冒險。

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娜塔莉波曼（右起）、約翰卡拉辛斯基、艾莎岡薩雷在《尋秘不老泉》展開冒險。（Apple TV+ 提供）

導演蓋瑞奇以節奏明快、風格獨特的黑幫題材電影聞名，這次挑戰全新類型，融合歷史與考古背景，故事場景將橫跨五大洲，從埃及、曼谷到維也納，並加入大量的動作場面，打造一場緊湊刺激的冒險旅程。

該片卡司陣容堅強，除了三位主演外，還包括《真愛每一天》多姆納爾格利森、《繼承之戰》阿里安莫耶德、《黑袍糾察隊》賴斯艾隆索、《怪獸與葛林戴華德的罪行》卡門艾喬格（Carmen Ejogo）以及《飢餓遊戲》系列史丹利圖奇等實力派演員參與演出。《尋秘不老泉》將於5月23日在Apple TV+ 全球首播。

《尋秘不老泉》預告：

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