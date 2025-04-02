《百年原殤》 重現三大原住民族事件 族人親述歷史重現銀幕

《百年原殤》全片首映會，讓百年記憶不再被遺忘。（原民會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由原住民族委員會（以下簡稱原民會）與財團法人原住民族文化事業基金會（以下簡稱原文會）共同製作的影視鉅作《百年原殤》，今（2）舉行記者會與全片首映會，現場完整呈現三大原住民族重大歷史事件：「Cepo'戰役」、「太魯閣族抗日戰役」及「大豹社抗日戰爭」的紀錄片與劇情短片。開場透過阿美族、太魯閣族及泰雅族的族語禱詞下，將這部歷時三年淬鍊的文化鉅作獻給祖靈與這片土地。

出席長官一同上台進行「歷史再現・領航視界」啟動儀式，為《百年原殤》揭開序幕（左起：立法委員伍麗華Saidhai‧Tahovecahe、原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur、原文會董事長瑪拉歐斯Maraos、瀚草文創董事長湯昇榮）。（原民會提供）

記者會現場原民會主任委員曾智勇Ljaucu．Zingrur、立法委員伍麗華Saidhai‧Tahovecahe、原文會董事長瑪拉歐斯Maraos、瀚草文創事業股份有限公司董事長湯昇榮等長官一同上台進行「歷史再現・領航視界」啟動儀式，隨著他們翻開歷史書籍成為影視作品，這一刻不僅為《百年原殤》揭開序幕，更象徵著在台灣原住民族從歷史敘述的客體轉為主體，重新取回敘事權，為族群記憶與文化傳承開創嶄新篇章。

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《百年原殤》六部作品的主創團隊也在記者會上與大家深度交流，分享這段難忘的創作旅程（原民會提供）

原文會董事長「Maraos」瑪拉歐斯感慨地表示：「這次活動總共籌畫將近3年的時間，不但建立了部落的顧問群，還展開非常全面的田野調查，花費這麼多人力和心力，為的並不是什麼商業利益，而是為了呈現真實的原住民族歷史。」另外，董事長也向台下報告了一個好消息，那就是《百年原殤》未來將陸續推廣至國際平台，該片從資深導演到初出茅廬的年輕演員加入，都真正實現了「由族人訴說這段歷史」的核心理念。六部作品的導演以及出演團隊也在這次的首映會與大家深度交流，分享這段難忘的創作旅程。

拍攝「Cepo'戰役」《混濁》與《流離之岸》的Lekal Sumi勒嘎・舒米導演是來自花蓮阿美族部落的青年，他特別提到：「原住民族在一段時間裡對於整個臺灣歷史都沒有話語權，一直到今天藉由這個機會真正可以述說出來，3年的時間團隊所有人員都很辛苦，希望所有觀影者都能夠多多支持。」「大豹社抗日戰爭」的劇情短片《虹霧》導演簡學彬，也提到：「拍攝這樣的電影，收穫最多的就是能夠更接近原住民族文化的核心，彷彿回到了一百多年前跟祖先們同在，認識並學習先人們的精神和生活方式，能夠傳承這樣的珍貴歷史真的很幸福。」

而瀚草文創董事長湯昇榮，也為《百年原殤》投入了眾多心力和資源，他在受訪時提到：「整個電影製作期間其實有遭遇到疫情，但是絲毫不影響整個主創團隊的熱情和動力，因為團隊想要讓全世界都能看到原住民族的真實歷史。」更特別感謝合作的五位導演還有參與電影的所有演員們，只要大家源源不絕地把這份精神傳承下去，原住民族的文化將會更加發揚光大。

《百年原殤》系列也為台灣原住民族歷史敘事譜寫承先啟後的重要篇章。這些以台灣原住民族視角呈現的歷史，近期將於原視16頻道及國際平台TaiwanPlus，同步向台灣及全球觀眾呈現，讓更多觀眾親身感受這些珍貴的歷史故事。原視將於4月5日起首播阿美族「Cepo'戰役」的《混濁》與《流離之岸》，接續4月6日播出「太魯閣族抗日戰役」的《抉擇》與《抵禦之山》，以及4月12日泰雅族「大豹社抗日戰爭」的《虹霧》與《重燃之燼》。而國際平台TaiwanPlus也將於4月13日於官網平台播出。

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