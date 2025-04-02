曾敬驊被喊「歐巴」好害羞！外送台灣潤餅寵YOUNG POSSE妹妹

曾敬驊（左起）、YOUNG POSSE魏延靜（左起）、盧知炫、鄭先惠、韓志誾、金徒誾及導演黃婕妤合體同框，曾敬驊送上潤餅。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代女團YOUNG POSSE今天（2日）在台舉行SHOWCASE，先前與她們一起拍攝MV《COLD》的曾敬驊友情站台，還自掏腰包、帶來台灣小吃「潤餅」請大家品嘗，讓5名成員又驚又喜。被問到是否覺得曾敬驊很帥？YOUNG POSSE異口同聲用中文喊「帥」。

YOUNG POSSE由魏延靜、盧知炫、鄭先惠、韓志誾、金徒誾組成，她們跟台灣頗有淵源，曾在新北耶誕城演出，後來又在台灣拍MV，她們以中文自我介紹，隊長鄭先惠、魏延靜透露在視訊簽售時學了很多中文，前者印象深刻的是「新年快樂」，後者則是「我是你的」。盧知炫、韓志誾則想對粉絲說「漂亮可愛」，金徒誾表示，因為常常有人稱讚她帥，因此學了「帥」的中文。

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YOUNG POSSE魏延靜（左起）、盧知炫、鄭先惠、韓志誾、金徒誾受訪時十分有禮貌。（記者陳奕全攝）

她們對台北美食如數家珍，想再次品嘗大腸麵線、雞排、芭樂及小籠包，金徒誾則想去夜市，盧知炫小時候就逛過夜市，覺得有很多好吃的食物。韓志誾表示這是第三次來台北，希望如果有空，能夠來台北旅遊，金徒誾則說，因為在台北吃很多東西，度過很愉快的時光，心想「蛤～我還希望再來台北。」

YOUNG POSSE 鄭先惠（左起）、韓志誾、金徒誾。（記者陳奕全攝）

YOUNG POSSE魏延靜（左起）、盧知炫、鄭先惠；盧知炫往前伸出手。（記者陳奕全攝）

執導《COLD》MV的導演黃婕妤、演員曾敬驊也來到現場，曾敬驊快跑進入會場，帶來了潤餅，「這是台灣小吃潤餅，去一些比較熱鬧的地方能看得到，是我很喜歡的美食。」曾敬驊也親自發給5名成員，場面十分溫馨。

YOUNG POSSE談到與曾敬驊的合作，魏延靜透露，當初聽說要跟曾演員合作，就看一下他的作品，因此對台北電影、電視劇有興趣。盧知炫反應很快，笑說「（台灣）我只認識曾敬驊演員」，鄭先惠則透露，造型師非常喜歡許光漢，自己也耳濡目染受到了影響。

曾敬驊（左一）、導演黃婕妤（右一） 學習YOUNG POSSE的POSE。（記者陳奕全攝）

由於曾敬驊與成員們年齡上有些差距，平常YOUNG POSSE都會尊敬稱呼他「曾演員」，不過飾演曾敬驊妹妹的魏延靜則是在片中喊他「歐巴」。難得被叫歐巴，曾敬驊坦言很開心又害羞，「平時都是在韓劇裡面看到，剛剛說年紀有一點差距，除了以戲中角色妹妹對待她們之外，她們讓我看到很多出道時候的樣子。」

YOUNG POSSE魏延靜（左起）、盧知炫、鄭先惠、韓志誾、金徒誾大讚曾敬驊帥，讓曾敬驊笑得合不攏嘴。（記者陳奕全攝）

YOUNG POSSE金徒誾自認演技有待加強，不過對曾敬驊騎擋車載她的場景印象深刻，曾敬驊分享，這是金徒誾第一次坐機車，「其實我也有點緊張，一上路之後她說好好玩，她想要再來一次，我覺得拍戲享受這個過程也是演員很重要的部分。」至於魏延靜直呼當時拍攝好冷，曾敬驊分享當時看到她的手腳都在抖，「她給我的印象是很敬業，連我自己都覺得我（冷到）快不行了。」

演戲是曾敬驊的專長，但跳舞則是YOUNG POSSE的專業，雙方合作拍攝跳舞挑戰CHALLENGE，隊長鄭先惠負責當老師，「曾演員說不會跳舞、手腳不協調，但我教了他一遍之後很快就學會，所以我給100萬分！」曾敬驊則稱自己沒有舞蹈基礎，頂多給及格60分，要繼續加油。

最後，被問到是否有進軍韓國、拍攝相關作品的計畫，曾敬驊不諱言當初加入MV拍攝，就是想要挑戰不同風格的作品，「近幾年我一直在看一些不一樣的劇本，能跟她們合作，能跟各地作品導演合作是可遇不可求，好好把握這些機會，作品靠緣分，有幸拍到這樣的作品，是我進步的動力。」

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