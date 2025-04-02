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黃河練小提琴崩潰「想把自己殺死」 攝影魂燃起當場「開攝」韓寧

韓寧（左起）、黃河、吳岳擎出席《星空下的黑潮島嶼》宣傳記者會。（客家電視台提供）韓寧（左起）、黃河、吳岳擎出席《星空下的黑潮島嶼》宣傳記者會。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲王黃河今（2日）與韓寧出席客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》宣傳記者會，兩人戲裡演夫妻，戲外的他和圈外女友穩定交往2年多，坦言一直想結婚，但還是得看天時地利人和，「目前還沒有進度，還在等待中。」是否還沒求婚？他說真的還沒有。

韓寧（左起）、黃河、吳岳擎出席《星空下的黑潮島嶼》宣傳記者會。（客家電視台提供）韓寧（左起）、黃河、吳岳擎出席《星空下的黑潮島嶼》宣傳記者會。（客家電視台提供）

黃河擁有強大的「攝影魂」，他劇中和韓寧有一個可愛的童星女兒，笑說這是第一部明確知道自己升格當爸爸的戲，在片場常常拿著相機替「妻女」紀錄點滴，大讚韓寧是個文靜、優雅的女孩，「有時候動作會比較慢一點，拍起來很多都是半眨的，她就是慢慢的，很可愛，我很會抓那時時間點。」至於韓寧的半眨照有多少？他笑喊：「10張有8張。」

韓寧在《星空下的黑潮島嶼》與黃河感情深刻。（客家電視台提供）韓寧在《星空下的黑潮島嶼》與黃河感情深刻。（客家電視台提供）

黃河回憶兩人初見面印象：「第一次和韓寧見面的時候，感覺她很文靜、氣質很優雅，舉手投足間都很輕鬆輕盈，而且我們透過練小提琴的過程中也培養出一些默契，這個過程讓我感覺跟劇中的情境很像，而且因為韓寧有學過大提琴，所以在拉琴方面，她給我這個初學者很多的鼓勵，相處下來發現韓寧是一位很呆萌的女孩。」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演頂尖外科醫生。（客家電視台提供）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演頂尖外科醫生。（客家電視台提供）

韓寧每次出現在片場都帶著劇中的女兒，黃河坦言角色見到妻女內心很衝擊，強烈感受到沒辦法陪伴深愛家人，「拍攝的時候很難過耶，會想要跟對方離婚，不想拖累家人，立刻就『撇豎』。」眾人聽不懂「撇豎」的意思，黃河解釋是流淚，自嘲「很老人的講法」。

韓寧在《星空下的黑潮島嶼》與黃河感情深刻。（客家電視台提供）韓寧在《星空下的黑潮島嶼》與黃河感情深刻。（客家電視台提供）

談起感情，黃河說自己一直都想結婚，認為結婚需要天時地利人和，他稱與女友感情穩定，目前專注於工作，至於女友是圈外人，是否能理解演藝工作？他說：「我很誠實，我不會要求別人理解我的工作，這太困難了，每一個人的生活環境不一樣，我一定會分享，不會要求誰要理解誰。」倘若因拍戲整天無法聯絡？他說：「大部分的人都很難理解這工作的性質，但是有溝通都會很好。」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演頂尖外科醫生。（客家電視台提供）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演頂尖外科醫生。（客家電視台提供）

談及印象最深刻的對戲橋段，黃河分享：「在綠島會客的那一場戲，劇中設定是韓寧帶著女兒來探望我，原本劇本裡並沒有落淚的情節，但當時我看到她帶著女兒出現在綠島，瞬間被她們拉進劇情跟角色當中，深深地感到抱歉與不捨。」韓寧也補充：「那場戲對我來說意義重大。隔了那麼久才終於見面，一進到劇組搭建的場景，配合造型與氛圍，讓我瞬間有種時空交錯的錯覺，彷彿劇中的有德與里香真的來到了現代。」

韓寧談到，一開始知道是要跟黃河對戲其實很緊張，但實際上見面後，黃河給她一種很自在的感覺，「我記得他說過拍片既然這麼辛苦，那就要好玩一點，所以和黃河一起拍戲的過程是很好玩的。」

黃河、韓寧、吳岳擎為戲學小提琴，黃河劇中要演奏5首歌曲，直喊：「每天都想把自己殺死。」還被老師說學會可能要3年，不禁苦笑說：「戲都拍完了！」反倒而韓寧被讚有天分，她是3人之中唯一可以拉成調。吳岳擎坦言，原本以為可以享受拉小提琴，「我是喜歡音樂的人，後來發覺喜歡唱歌跟拉小提琴是兩件事，我完全哼的出G弦之歌，可是拉不出來，想像的差距太大了。」被問練琴期間有無吵到鄰居？他笑說：「盡量找中午，附近有施工更好。」

吳岳擎在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍醫。（客家電視台提供）吳岳擎在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍醫。（客家電視台提供）

吳岳擎在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍醫。（客家電視台提供）吳岳擎在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍醫。（客家電視台提供）

吳岳擎劇中飾演軍醫，與黃河有大量對手戲，「在我剛出道時，就曾與黃河演過同一部戲，雖然沒有直接對到戲，但當時小棣老師就一直誇獎黃河，還要我們好好從他身上學習，所以這次知道可以跟他合作，其實心裡有點像小粉絲，既興奮又期待，當然也相當緊張。」他大讚黃河說：「他真的非常穩定，無論是對於台詞、情緒、所有的動作，他都能控制得非常好，也總是給予我相當的安全感，所以一起演戲時，就很自然的把自己交出去。」

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