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Summer和公婆私下相處曝光！蕭敬騰哽咽淚灑錄音室

張懷秋（右）邀來金曲歌王蕭敬騰獻出Podcast初體驗。左為主持人孫鑠仁大毛。（犢影制作、有意思國際傳播提供）張懷秋（右）邀來金曲歌王蕭敬騰獻出Podcast初體驗。左為主持人孫鑠仁大毛。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張懷秋、金牌製作人孫鑠仁（大毛）主持的Podcast頻道《白日夢非常秋》邀來金曲歌王蕭敬騰獻出Podcast初體驗。蕭敬騰解密當年在《超級星光大道》爆紅後，只認定要與經紀人Summer簽約的原因，「因為她從不跟我談未來，在她身上我看到像當年輔導員一樣『陪我說話』的人，我就是在找一個讓我安心的人。」

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蕭敬騰聊到父親成全支持自己的婚事時，感動哽咽淚灑錄音室。（犢影制作、有意思國際傳播提供）蕭敬騰聊到父親成全支持自己的婚事時，感動哽咽淚灑錄音室。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

蕭敬騰與經紀人愛妻Summer愛情長跑16年後，前年決定攜手步入人生下一個階段，他帶著忐忑心情向父母傳訊息，正式稟告兩人交往與即將結婚一事，講到等待父親回覆的細節激動處，哽咽淚灑錄音室。蕭敬騰坦言，相當感謝父母的體諒與無條件的支持，還假裝吃味表示：「現在Summer在我們家好像變成獨生女一樣，我父親把最好吃的菜、最好的禮物都先留給Summer，我都覺得你要不要這麼誇張。」身為好友的張懷秋看到蕭敬騰如此幸福的模樣，相當為他感動。

張懷秋與蕭敬騰相識於歌手跑宣傳時期，兩人不僅曾各自帶父母同台錄節目，私下還經常相約打籃球而結下好交情。張懷秋直說兩人認識至今沒看過蕭敬騰生氣的樣子，在球場上的情商也非常高，結果張懷秋忍不住自曝：「因為在球場上生氣的都是我！」一番「太chill」的自我爆料引得現場哄堂大笑。

張懷秋（右）與蕭敬騰因打籃球結為好友。（犢影制作、有意思國際傳播提供）張懷秋（右）與蕭敬騰因打籃球結為好友。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

張懷秋印象深刻當年蕭敬騰上《超級星光大道》歌唱比賽踢館一戰成名，節目播出時正在逛夜市的他，突然接到張媽媽來電：「你知道蕭敬騰嗎？他唱歌非常棒，快點找人來簽他！」讓他一頭霧水。蕭敬騰聞言大笑表示：「我差點變成你旗下藝人。」《白日夢非常秋》已在各大Podcast平台及官方YouTube頻道同步上架。

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