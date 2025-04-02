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周杰倫《菊花台》變立體了！最佳拍檔方文山以《青花瓷》新創藝術屏風

方文山的歌詞化為藝術作品，將在基隆美術館展出。（方道文山流提供）方文山的歌詞化為藝術作品，將在基隆美術館展出。（方道文山流提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫的公司杰威爾歡慶18歲，他的創作最佳拍檔方文山也有重要大事，今（2日）到基隆美術館出席「方道文山流」特展，就連周董唱過的《菊花台》也變身立體裝置藝術。

方文山創作的《菊花台》變成立體裝置藝術。（方道文山流提供）方文山創作的《菊花台》變成立體裝置藝術。（方道文山流提供）

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方文山為周董寫過無數好詞，目前在基隆美術館舉辦的「方道文山流」特展，展期將至4月19日止，民眾去基隆遊玩也可前往參觀。

基隆市長謝國樑（左）大讚方文山的藝術屏風作品充滿意境。（方道文山流提供）基隆市長謝國樑（左）大讚方文山的藝術屏風作品充滿意境。（方道文山流提供）

由基隆市文化觀光局與基隆美術館主辦的「方道文山流」特展中，可以看到方文山以他為周董寫過的知名歌曲《青花瓷》再為基隆新創「月色被打撈起」藝術屏風，基隆市長謝國樑大讚：「意境悠遠、詩意盎然。」

方文山談到，這個藝術屏風緣自基隆具有山海景緻，夜晚漁火和月色別具詩意，一如《青花瓷》歌詞描寫，「天青色等煙雨，而我在等妳。月色被打撈起，暈開了結局...」。

這次特展中將能看到方文山創作過的《東風破》、《菊花台》、《千里之外》、《紅顏如霜》等作品，延伸成近40件裝置藝術在基隆展出，另外方文山也將作品《龐克貓-紅顏如霜》贈予基隆美術館典藏。

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