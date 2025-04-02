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娛樂 電影

想財富自由卻成待割韭菜 華仔一頭花白變身股市操盤高手

〔記者許世穎／綜合報導〕天王影帝「華仔」劉德華再度監製並親自主演，並再度和《拆彈專家》導演邱禮濤合作金融犯罪新片《獵金·遊戲》，今（2）日發佈前導預告及海報，華仔一頭花白的頭髮變身操盤高手，揭開金融市場被利用成「賭場」，股市升跌皆由隱藏力量操縱的內幕。

劉德華在新片《獵金·遊戲》一頭花白，變身股市操盤高手。（華映提供）劉德華在新片《獵金·遊戲》一頭花白，變身股市操盤高手。（華映提供）

近年股票投資成為熱門話題，追求財富自由更是人人追求的目標，就連小學生也跟著家人投入股市，《獵金·遊戲》便聚焦股市投資內幕，引爆與每個人息息相關的投資話題。預告中也可見一群股民在金錢遊戲中，慘成待割的韭菜，被股市背後操盤手以股票的漲跌一一收割，本是要追求財富自由，卻血流成河。

《獵金·遊戲》前導海報。（華映提供）《獵金·遊戲》前導海報。（華映提供）

歐豪在片中飾演華仔徒弟，從師父的職業生涯中見到了此行業的現實與險惡，在股市的金錢遊戲中，無數股民淪為暴富狂潮中受災戶，暴升暴跌的背後究竟埋藏著甚麼陰謀？華仔也繼《拆彈專家2》再度和倪妮合作，還有台灣男神劉以豪飾演和父親一起努力讓公司上市的富二代，卻讓公司陷入股海危機。《獵金·遊戲》將於5月9日在台上映。

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