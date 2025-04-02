泰版《鬼家人》Billkin還原裸體跳鋼管！PP撒嬌靠「愛的抱抱」充電

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國電影《冥婚鬧泰大》改編自台灣票房電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，電影找來以BL泰劇《以你的心詮釋我的愛》紅遍全亞洲的CP組合Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）及PP Krit（克里特·安努艾德奇康）首度大銀幕合體，「BKPP」戲外相識多年，好默契不言而喻，更自爆現場常靠「愛的抱抱」互相打氣。今天（2日）同步發布中文版正式預告，除了神還原裸奔跳鋼管、胯下滑出喊「老公」及騎脖子等名場面，更出現Billkin穿透視裝閃亮登場尬舞畫面，可說是「恥」度全面升級。

Billkin（右）在《冥婚鬧泰大》中打扮閃亮，與PP Krit（左）一起潛入夜店查案。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》由泰國知名電影製作公司GDH打造，《薩滿》導演班莊比辛達拿剛監製、《限時好友》導演查揚諾布普拉寇執導。班莊比辛達拿剛透露，當初看完《鬼家人》，腦中第一個浮現的就是BKPP的臉，坦言：「如果要拍泰國版，沒有人可以取代這兩人，這次電影沒有選角試鏡，因為他們不演的話，就沒有理由製作下去！」

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Billkin（左）和PP Krit相識多年，合作《冥婚鬧泰大》默契十足，靠眼神就能觸發彼此情感。（金盞花大影業提供）

同為25歲的BKPP是同齡好友，私下有著近10年深厚交情，《以愛》爆紅後兩人登頂泰國最強人氣CP，常合體放閃。這回《冥婚鬧泰大》從小螢幕攜手登上大銀幕，拍攝過程激盪不少火花。PP Krit透露兩人一起長大，只要有Billkin在身邊就覺得事情變得容易，甚至一對視就想哭，彼此很容易觸發情感，疲憊的時候Billkin還會在片場抱著他，Billkin表示：「PP需要鼓勵，他很愛撒嬌的，所以我得時不時給他打氣，告訴他『加油』！」BKPP靠著抱抱互相充電，如同家人般的親密感情也和電影中描述「人鬼成為家人」的情感不謀而合。

Billkin在《冥婚鬧泰大》飾演警察線人，為了查案不惜濕身，爆笑升級。（金盞花大影業提供）

今天發布中文版正式預告，有別於之前在《金孫爆富攻略》扮演的「廢柴金孫」小安，Billkin可說是完全放飛自我，除了重現裸奔鋼管舞橋段，還頂著閃亮妝容、穿著透視薄紗網狀「戰袍」前往同志夜店尬舞，電影開場上演各種誇張的「濕身」場面，充滿泰式風格的爆笑程度大大升級。Billkin表示：「我們的版本保留所有核心要素，並進一步強化和延展，增添更多細節，讓故事更貼近泰國文化，幽默感也更符合我們的背景，這一切都被推向了極致！」

《冥婚鬧泰大》正式預告中，可見Billkin重現原版經典的全裸跳鋼管橋段。（金盞花大影業提供）

泰版雙男主角色設定也跟台版略有不同，原版許光漢是鋼鐵直男警察，Billkin飾演的「明」則設定為金盆洗手的小偷，因為對女警一見鍾情，成為警察的線人，身為恐同直男的他，某日誤撿紅包，意外多了一位「鬼丈夫」；PP Krit飾演的男鬼「迪迪」則從原版台大城鄉所研究生，改為就讀服裝設計系的研究生，導演表示更改設定是為了讓角色更符合演員特質，PP Krit擁有甜美可愛的帥氣魅力，所以特別加強他設計系的背景，兩人將展現有別於原版的迷人之處，影迷可以好好期待。

泰國喜劇《冥婚鬧泰大》翻拍自台灣票房電影《關於我和鬼變成家人的那件事》。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin飾演的警察線人「明」意外撿到一個神秘的紅包，被迫和由PP Krit所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為了讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極地幫助「迪迪」解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常。電影將於今年5月9日全台上映。更多電影資訊可追蹤金盞花大影業粉專。

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