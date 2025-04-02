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娛樂 電視

八點檔女神共浴已婚男神「怕嫂子不開心」 曾子益抖「前車之鑑」尺度更開

〔記者李紹綾／台北報導〕何蓓蓓、曾子益在民視八點檔《好運來》大談姐弟戀，兩人近來挑戰清涼養眼的「共浴」戲碼，拍攝當天何蓓蓓正好生理期來，讓她非常擔心「血染浴缸」。

何蓓蓓（左）在《好運來》與曾子益有共浴橋段。（民視提供）何蓓蓓（左）在《好運來》與曾子益有共浴橋段。（民視提供）

兩人首度合作，曾子益直誇何蓓蓓是位非常專業的演員，台詞功力深厚，也讓他自己必須做好萬全準備才能接招。曾子益透露，雖然角色未來走向可能再度「渣化」，但他非常期待與不同演員碰撞出的新火花，尤其與何蓓蓓之間的情感糾葛，更是充滿未知與期待。

何蓓蓓（左）在《好運來》與曾子益有共浴橋段。（民視提供）何蓓蓓（左）在《好運來》與曾子益有共浴橋段。（民視提供）

對於備受關注的「共浴」戲，曾子益展現出專業演員的態度，坦言拍攝時不會感到害羞，劇組也營造了讓他安心的氛圍，他認為自己表現得大方，才能讓女演員也放心投入表演。他自曝，這場「共浴」戲對他來說並非八點檔的最大尺度，先前在《市井豪門》中與賴芊合的情慾戲，尺度相對更大。經歷過之前的挑戰，現在對於需要展現身材的戲份，他已經能夠更加自在應對，並強調「不管是什麼戲來，我的本份就是演到位」。

何蓓蓓（左）在《好運來》與曾子益有共浴橋段。（民視提供）何蓓蓓（左）在《好運來》與曾子益有共浴橋段。（民視提供）

何蓓蓓坦言，首度和曾子益合作，一開始就要飾演恩愛放閃的情侶，好在曾子益非常專業，讓她很快就進入狀況，自然的展現甜蜜互動。不過，何蓓蓓也開玩笑表示，唯一擔心的就是「怕嫂子不開心」。談到這場對她而言堪稱「螢幕最大尺度」的共浴戲，何蓓蓓坦言拍攝前一晚緊張到失眠，直呼「其實超害羞」。

何蓓蓓（左）、曾子益在《好運來》大談姐弟戀。（民視提供）何蓓蓓（左）、曾子益在《好運來》大談姐弟戀。（民視提供）

何蓓蓓（左）、曾子益在《好運來》大談姐弟戀。（民視提供）何蓓蓓（左）、曾子益在《好運來》大談姐弟戀。（民視提供）

何蓓蓓也透露，原劇本設定是兩人一同在浴缸中泡澡，讓她備感壓力。幸好劇組考量到劇情合理性，像租屋處不太可能有能雙人泡澡的大浴缸，最終調整為意象傳達，並未真的共浴。即便如此，拍攝現場也做了嚴格的清場，只留下必要的攝影師，防護措施也再三確認，有穿安全褲+短褲，更巧的是，拍攝當天何蓓蓓正好生理期來，讓她非常擔心「血染浴缸」，當下非常感謝導演及劇組同仁的貼心幫忙。

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