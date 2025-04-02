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娛樂 電視

籃籃節目狂收情書！胡瓜突曝結婚包「十位數」 現場暴動下跪

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐以及賴慧如主持《綜藝大集合》，節目上感情備受關注的籃籃提到理想的另一半要「雙魚座」，沒想到引起廣大迴響，電視台不斷收到雙魚座男生寄給籃籃的情書，踴躍的程度讓大家期待到底有沒有「真命天魚」出現。

日前籃籃錄影外景時，監製把寄到民視電視台的情書拿給她，看著對方的自我介紹以及照片，籃籃說大家很真實的把照片、家裡狀況以及敘述理想的未來生活，都寫得好清楚，她謝謝大家的喜愛，被問到目前有遇到不錯理想對象嗎？籃籃害羞說：「大家真的好有心，我會認真評估」讓一旁綜藝天王胡瓜也忍不住上去關心，胡瓜笑說應該是要附上存摺、房地產地契來看看。

籃籃（右）收到觀眾情書，胡瓜在一旁「監督」。（民視提供）籃籃（右）收到觀眾情書，胡瓜在一旁「監督」。（民視提供）

胡瓜趕緊解釋說：「我是以爸爸的心情關心女兒，希望每個人都要過得好？不要吃苦」，被問到如果籃籃在節目希望遇到「雙魚男」因此修成正果結婚，瓜哥紅包要包幾位數？胡瓜當時嘴裡正吃著東西，於是用手比了「十」，讓全場驚呼瓜哥要包「十位數」，不等胡瓜解釋、籃籃為了10億激動到跪下感謝大哥，旁邊的人紛紛喊「直接結婚了啦」，籃籃為了十億紅包還搞笑說寄信的人電話多少，直接打給對方。

差點被食物噎住的胡瓜一直沒辦法回話，好不容易吞下他趕緊澄清說是十萬啦，提到紅包意外讓坐在後面化妝的賴慧如跳起來喊：「我聽到了喔」，4/13要舉辦婚禮的賴慧如也期待瓜哥的大紅包。

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