香港戲王床戲超害羞 遭冠軍港姐陳曉華要求主動點

〔記者林欣穎／台北報導〕大勢港星張振朗、劉佩玥與陳曉華受邀飛來台灣錄製《那些年。那些歌》分享演藝心路歷程，張振朗、劉佩玥與陳曉華三人不曾同台演出，但因年紀相仿感情非常融洽，而張振朗近期與劉佩玥合拍新劇《奪命提示》，他在節目中坦言親密床戲是他的罩門，對尺度拿捏會感到不知所措，他開玩笑說：「所以我幾乎都先不動，讓女生先來」，這讓陳曉華聽了忍不住調侃：「拜託你主動點好嗎！」

2024年張振朗在《萬千星輝頒獎典禮》憑港劇《反黑英雄》奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」兩項大獎，榮獲「雙料戲王」成為最大贏家。張振朗初期是以歌手身分出道，但成績遲遲未有起色，當他決定放棄的時候，媽媽建議他轉行當演員，張振朗從跑龍套小配角努力耕耘，慢慢成為獨當一面的男主角，出道13年終於榮獲「戲王」寶座，崎嶇的演藝路讓張振朗不禁感嘆：「當演員或許真的更適合我！」，心中相當感激母親一路以來的支持。

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張振朗（左起）、陳曉華與劉佩玥受邀飛來台灣錄製《那些年。那些歌》。（年代提供）

而劉佩玥與陳曉華並非演員出道，她們都是從《香港小姐競選》獲獎後廣為人知，劉佩玥原本是空姐，在2013年獲得香港小姐季軍後被簽約培訓成為演員。而陳曉華原本是護士，朋友鼓勵下參加2018年香港小姐及2019年國際中華小姐競選，她連兩年拿下冠軍，成為香港史上第三位「雙料冠軍」港姐，陳曉華外貌出眾，跟張振朗同樣在2024年《萬千星輝頒獎典禮》中以大勢之姿奪下「飛躍進步女演員獎」，成為香港新一代「戲后人選」指日可待。

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