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娛樂 日韓

尷尬了！金秀賢找的鑑定機構靠不住 曾誤判N號房事件

與金賽綸在未成年時交往爭議持續延燒，金秀賢於上月31日開記者會親自對外說明。（路透）與金賽綸在未成年時交往爭議持續延燒，金秀賢於上月31日開記者會親自對外說明。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢近期捲入與金賽綸未成年時交往疑雲，金秀賢上月31日開記者會親自對外說明，過程中他指控「橫豎研究所」爆料的訊息截圖，都是經過變造而成的，同時也提出鑑定機構的證明。不過如今該鑑定機構卻傳出曾誤判過N號房事件，明顯缺乏公信力。

鑑定機構分析結果顯示，金秀賢與金賽綸的對話由不同人撰寫的可能性為92%，不過該機構也被認為缺乏公信力。（翻攝自YT）鑑定機構分析結果顯示，金秀賢與金賽綸的對話由不同人撰寫的可能性為92%，不過該機構也被認為缺乏公信力。（翻攝自YT）

金秀賢在記者會上痛哭控訴金賽綸的遺屬造假對話紀錄，他也已經提交給科學鑑定機構「真實分析中心」進行檢驗，結果顯示該對話紀錄由不同人撰寫的可能性為92%。不過據韓媒報導，金秀賢所委託的鑑定機構曾在分析「N號房事件」主謀趙主彬的訊息時，將趙主彬誤判為40多歲的知識分子，但趙主彬當年才25歲，明顯公信力不足。

此外，該機構也不是國家單位只是一間私人機構，因此外界對金秀賢與金賽綸的訊息真實性，至今仍持懷疑態度。

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