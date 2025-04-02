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何如芸恢單5年遇「小26歲弟弟猛烈追求」 認了1句話招架不住

〔記者蕭方綺／台北報導〕何如芸昨出席經紀公司齊石傳播春酒，提到前兩天剛從新加坡返台，還掏出一旁香奈兒漁網包，指出是這趟旅行的戰利品，她笑嘻嘻說：「上面的別針、絲巾都是我自己的蒐藏，這樣很特別，不喜歡跟別人一樣！」細察這個包包就要11萬，加上配件就快30萬，價格驚人，她透露自己買完包後立刻藏在行李箱，不敢讓兒子看見，「他們會問多少錢啊，我也不會騙他們，因為我一直教他們要說實話。」

何如芸（中）很疼愛兩個在新加坡唸書的兒子。（翻攝自臉書）何如芸（中）很疼愛兩個在新加坡唸書的兒子。（翻攝自臉書）

她這回到新加坡主要去探望2個在那邊讀書的兒子，透露18歲、身高182的大兒子已經交女朋友，忍不住喊：「我沒想過他會這麼癡情欸！」她指出兒子和女友12歲就認識，當時兒子準備到新加坡唸書，女友則在新竹讀美國學校，14歲交往一直維持遠距離戀愛，何如芸曾見過兒子女友，她猛誇：「就像韓國偶像一樣漂亮！」

她還打趣稱大兒子每次回台灣，一把行李放到家，就立刻搭高鐵去新竹找女友，再搭最後一班高鐵回家，非常努力維繫戀情，2人也計畫一起考美國的大學，別再遠距離，何如芸虧兒子說：「萬一沒有離得很近，女友被追走怎麼辦！」並加碼爆料之前情人節，兒子曾詢問她要送女生什麼禮物，何如芸推薦他送香奈兒的口紅，結果兒子一次買兩隻，何如芸以為另一隻要送她，結果只是單純買2隻還有送贈品。

何如芸秀出香奈兒戰利品。（記者蕭方綺攝）何如芸秀出香奈兒戰利品。（記者蕭方綺攝）

此外，何如芸離婚後已獨居5年，有不少追求者，但都沒人讓她動心，她說：「年紀大的太大，小的太小！」尤其是30歲的追求者攻勢猛烈，會靠近她說「妳頭髮好香哦」，讓她起雞皮疙瘩，還有人尚未見面就約她旅行，進展宇宙飛快，讓她招架不住。

她坦言如今認識的對象，若無法溝通自在，寧可都不要，「相處有壓力我就會放棄，我會封鎖人家，已經好幾個了，聊不起來就不要浪費時間了吧！」接下來她也有拍戲計畫，打算先瘦身，她哀號：「這趟去新加坡胖3公斤！」

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